Samsung Galaxy S22, Daha Küçük Bir Pile Sahip Olacak!

Galaxy S22 serisi 2022 yılının ilk çeyreğine kadar piyasaya olmayacak ama Samsung’un S22 serisine dair tüm detaylar gün yüzüne çıkıyor. Bilgiler doğrultusunda konuşursak Galaxy S22 serisindeki her özellik kullanıcılarını memnun etmeyebilir.

Galaxy S20, Galaxy S10‘daki 3400 mAh pilden önemli bir yükseltme olan 4000 mAh pil kapasitesiyle piyasaya sürüldüğünde pek çok kişi memnun oldu. S20 ayrıca 25W daha hızlı şarj desteğini de beraberinde getirdi. Yeni bir sızıntı, Samsung’un Galaxy S22 için pil kapasitesini düşüreceğini gösteriyor.

Güvenilir bir kaynağa göre, Galaxy S22’nin, Galaxy S21’in 3880mAh nominal kapasitesinden daha düşük bir rakam olan 3590mAh nominal pil kapasitesine sahip olacak. Galaxy S21’in tipik pil kapasitesi 4000 mAh olarak görülürken, Galaxy S22’nin tipik pil kapasitesinin yaklaşık 3700 mAh olması bekleniyor.

Galaxy S22 Ultra’nın konsept tasarımı

Daha küçük pil kapasitesi kulağa kötü haber gibi gelebilir ancak daha önceki bir rapor, S22 serisinin temel modelinin FHD+ çözünürlüğe sahip olması gereken 6.06 inçlik daha küçük bir ekrana sahip olacağını açıklamıştı. Galaxy S20 ve Galaxy S21, sırasıyla 6.1 inç QHD+ ve 6.2 inç FHD+ ekrana sahipti.

Galaxy S22 Plus, Galaxy S21 Plus’ın 4800mAh’sine kıyasla daha küçük bir 4500mAh pile sahip olacak. Ve daha önce açıklandığı gibi, S22 Plus’ın ekranı, S21 Plus’ın 6,7 inçlik ekranına kıyasla 6,55 inç boyutunda daha küçük olacak.

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