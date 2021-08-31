Samsung Galaxy S22 Serisi, Kasım Ayında Seri Üretime Girecek

Samsung’un yeni nesil akıllı telefon serisi Galaxy S22‘ye dair detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Yeni söylentilere göre akıllı telefon serisi Kasım ayında seri üretime hazır hale gelecek ve ardından satışa sunulacak.

Ayrıca rapor, serideki akıllı telefonların Ocak 2022’den itibaren satın alınabileceğini de ekliyor. Serideki tüm modellerin bu yıl Aralık ayında piyasaya sürülmesi planlanan Qualcomm Snapdragon 898 yonga setinden güç alması bekleniyor.

Tahminlere göre Galaxy S22, 6.06 inç LTPS FHD+ ekrana sahip olacak, Galaxy S22 Pro ise 6.55 inç LTPS FHD+ ekrana sahip olacak. Daha yüksek Galaxy S22 Ultra, Quad HD+ çözünürlük sunan 6.81 inç LPTO ekrana sahip olacak. Her üç telefonun da 120Hz yenileme hızı desteği taşıması bekleniyor.

Source/Lets Go Digital

Samsung Galaxy S22 ve S22 Pro, 50 megapiksel (f/1,55 diyafram değerine sahip ana) + 12 megapiksel (ultra geniş) + 12 megapiksel (3x optik zoom) üçlü kamera ünitesi ile donatılacak.

Galaxy S22 Ultra, 108 megapiksel ana kamera, 12 megapiksel ultra geniş lens, 3x optik zoomlu 12 megapiksel kamera ve 10x optik zoomlu 12 megapiksel periskop zoom lensinden oluşan dört kameralı bir üniteye sahip olacak.

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Galaxy S22’de 3.800 mAh pil bulunurken, S22+’da 4.600 mAh pil bulunacak. S22 Ultra, daha büyük bir 5.000 mAh pil ile gelecek. Daha önceki bir sızıntı, S22 serisinin 65W hızlı şarj desteğiyle geleceğini ve ayrıca buhar odası soğutma özelliğine sahip olacağını iddia etmişti. Tasarım açısından, S22 serisi, S21 serisine göre küçük bir gelişme olacağı söyleniyor.

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