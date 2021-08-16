Samsung Galaxy S22 Serisi, Snapdragon 898 İşlemciye Sahip Olacak

Güney Kore’den gelen yeni bir rapor Samsung Galaxy S22 serisinin, şirketin AMD grafiklerine sahip yeni nesil Exynos işlemcilerine kıyasla Snapdragon 898‘i daha belirgin bir şekilde öne çıkaracağını öne sürdü.

Yeni bir rapora göre, Güney Koreli teknoloji devinin 2022 için yeni nesil amiral gemisi, AMD destekli Exynos 2200 işlemciye sahip olacak. Bununla birlikte, dünya genelinde yalnızca birkaç seçili bölgede mevcut olacak.

Başka bir deyişle, Snapdragon modeli müşterilere daha yaygın olarak sunulacak. Görünüşe göre bunun nedeni en son Exynos işlemcinin performansından değil, yeni yonga setinin düşük veriminden ve diğer seri üretimle ilgili sorunlardan kaynaklanıyor.

Souce/Lets Go Digital

Şimdiye kadar duyduklarımıza göre yeni Exynos işlemci AMD’nin RDNA2 mimarisi sayesinde hem grafik hem de genel işleme konusunda oldukça yetenekli. Bazı raporlar, iPhone 12 serisinde bulunan Apple A14 Bionic yonga setiyle rekabet eden ve hatta onu geçen performansı olduğunu bile söylüyor.

Bilindiği üzere Samsung, amiral gemisi modellerini genellikle bir Snapdragon ve Exynos modellerle piyasaya sürmüştü. Bununla birlikte, Snapdragon modeli genellikle performansta biraz daha üstün olarak kabul edildi.

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