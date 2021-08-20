Samsung Galaxy S22 Ultra, Kamera Kısmında Hayal Kırıklığı Yaratabilir

Samsung’un Ocak ayında Galaxy S22 serisini piyasaya sürmesi bekleniyor. Önceki seriler gibi, S22 serisi de Galaxy S22, Galaxy S22 Plus ve Galaxy S22 Ultra gibi üç telefondan oluşacak. Yakın tarihli bir sızıntı, S22 üçlüsünün tasarımı, ekran boyutu, pil boyutu ve kamera özellikleriyle ilgili önemli ayrıntıları ortaya çıkardı. Şimdi de S22 Ultra’nın kamera özellikleri hakkında yeni bir rapor ortaya çıktı.

Kaynağımız, Galaxy S22 Ultra’nın S21 Ultra gibi bir çift 10 megapiksel telefoto kamerayla gelebileceğini iddia ediyor. Bunlardan biri de 10x optik zoom sunacak periskop lens olacak. Kaynağımız, diğer telefoto lensin yakınlaştırma faktörü hakkında net değil. Muhtemelen, sadece 3x optik yakınlaştırma sunabilir.

Yakın tarihli bir sızıntı, S22 Ultra’nın 108 megapiksel ana kameraya ve 12 megapiksel ultra geniş lense sahip olacağını iddia etti. S22 Ultra’nın ana ve ultra geniş sensörleri hakkında bilgi edinmek için yeni raporları bekliyoruz.

Kaynak ayrıca Galaxy S22 ve Galaxy S22 Plus’ın 50 megapiksel ana kamera ve 12 megapiksel geniş açılı lense sahip olacağını belirtti. Selfieler için her iki akıllı telefon da 10 megapiksel ön kameraya sahip olabilir.

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