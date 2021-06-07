Samsung, Galaxy S22 Ekran Altı Kamera Kullanmayacak!

Bilindiği üzere Samsung, bu yılın başlarında yeni amiral gemisi serisi Galaxy S21‘i piyasaya sürmüştü. Şirket bu serisinde ekran altı kamera teknolojisini kullanarak kamera merceğini ekrana gömmüştü. Ancak bugün ortaya çıkan bilgilere göre şirketin önümüzdeki yıl sunması planlanan yeni Galaxy S22 serisinde ekran altı kamera kullanmayacağı söyleniyor.

Samsung‘un bu yönde bir adım atmayacağına dair bilginin asıl nedeni aslında şirketin dünyaya ürettiği bu serisinde daha düşük maliyete gitmesi oluyor. Ayrıca sızdırılan bu bilgide şirket aynı zamanda daha iyi bir kamera peformansı elde etmek istediği yer alıyor.

Her ne kadar önümüzdeki yıl sunulacak olan yeni Galaxy S22 serisinde ekran altı kamera teknolojisi bekleniyor olsa da bu söylentiler şirketin hiç o yönde çalışmadığını belirtiyor. Şirket yeni serisinde kalite ve verimi daha çok arttırmak istiyor. Tabi bunun aynında bir diğer kaynakta şirketin aynı ZTE AXON 20‘de olan bir OLED panel kullanacağı da yer alıyor.

Şuan için Samsung‘un yeni serisinde nasıl bir ekran paneli ve teknolojisi kullanacağı henüz bilinmiyor. Ancak gelecek yıl sunulacak olan Galaxy Note 2022‘de ekran altı teknolojisinin kullanacağı kesinleşmiş durumda. Ayrıca bu yıl sunulacak olan Galaxy Z Fold 3‘te de aynı teknoloji yer alacak.