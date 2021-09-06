Samsung Galaxy S22 Serisinin Kamera Özellikleri Sızdırıldı

Samsung, yeni nesil katlanabilir telefonlarının ardından gelecek sene satışa sunulacak Galaxy S22 serisi üzerinde çalışıyor. Telefon serisine dair yepyeni bilgiler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Son çıkan bir rapora göre, S22 serisinde Galaxy Z Flip 3‘te bulunan ekran altı kamera teknolojisi bulunmayabilir.

Bilgilere göre Samsung, ön kamera için delikler kullanmaya devam ederken, ekranların boyutuna göre büyük bir değişiklik yapıyor. Galaxy S22 6.06 inç, Galaxy S22 Plus ise 6.55 inç ekran boyutuna sahip olacak. Bunlar sırasıyla 6,2 inç ve 6,7 inç ekrana sahip Galaxy S21 ve Galaxy S21 Plus‘a kıyasla daha küçük.

Galaxy S22 Ultra, S21 Ultra’dan bu yana neredeyse hiç değişmeyen 6.81 inç ekrana sahip olacak. Kaynak, Samsung’un ekran boyutlarındaki bu önemli farkla Plus ve Ultra modellerini düzgün bir şekilde ayırt etmeye çalıştığını söylüyor.

İşlemciler için Samsung’un Snapdragon 895 işlemcili telefonları anavatanı Kore’ye gönderme olasılığının yüksek olduğu bildirildi. Ancak düşük verim nedeniyle yalnızca S22 Ultra, Exynos 2200 yonga setine sahip olabilir.

Kaynağımız, Galaxy S22 ve Galaxy S22 Plus’ın 50MP sensör ve iki 12MP sensör içeren üçlü arka kameralara sahip olacağını açıkladı. Galaxy S22 Ultra için arkada dört kamera olacak – bir 108MP ana sensör, üç adet 12MP sensör ve bir lazer otofokus modülü.

Ayrıca bkz: Samsung Galaxy S22 Serisi, Kasım Ayında Seri Üretime Girecek