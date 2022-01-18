Samsung, Exynos 2200 İşlemcisini Duyurdu!

Samsung, bu yılın ilerleyen zamanlarında üst düzey akıllı telefonlara güç verecek olan son amiral gemisi akıllı telefon işlemcisi Exynos 2200‘ü duyurdu. Bu, şirketin 11 Ocak’ta tanıtacağı işlemciydi. Fakat bazı nedenlerden dolayı lansman ertelenmişti.

Güney Koreli şirketten gelen bu yeni yonga seti duyurusu, önümüzdeki ay Galaxy S22 serisinin Exynos destekli modllerin olacağını doğruluyor ve Samsung’un bu sefer Exynos yonga setinden vazgeçtiğine dair söylentileri yalanlıyor. Gelin bu yeni işlemciye birlikte göz atalım.

Samsung Exynos 2200

Samsung, Exynos 2200’ün şirketin 4 nanometre EUV düğümü; kullanılarak üretilen yeni tasarlanmış bir işlemci olduğunu söylüyor. Sekiz çekirdekli bir CPU tasarımı içeriyor ve Armv9 CPU çekirdeklerini kullanıyor.

Bir Cortex-X2 amiral gemisi çekirdeği; üç Cortex-A710 büyük çekirdek ve dört Cortex-A510 küçük çekirdek olmak üzere üç çekirdeğe sahip. Ayrıca yonga seti, şirketin akıllı telefonlarda “konsol düzeyinde” bir oyun deneyimi sunacağını söylediği AMD RDNA 2 mimarisine dayalı; bir Samsung Xclipse GPU ile birlikte geliyor.

Samsung Xclipse grafik işlem birimi; donanım hızlandırmalı ışın izleme ve değişken oranlı gölgeleme gibi gelişmiş özellikler vaat edecek. Işın izleme, oyun içindeki gerçek dünyada ışığın fiziksel olarak nasıl davrandığını simüle ederken; değişken oranlı gölgeleme, GPU iş yükünü optimize etmek için oyun alanlarındaki gölgeleme oranını düşürecek.

Ayrıca, genel performansı ve verimliliği artıran gelişmiş; çoklu IP düzenleyici (AMIGO) gibi diğer bazı teknolojilerle birlikte geliyor. Yüksek çözünürlüklü oyunlar için pil tüketimini azaltmak için güç verimliliğini yönetiyor.

Yonga seti ayrıca yeni NPU sayesinde gelişmiş bir AI ile birlikte geliyor. Daha gerçekçi fotoğraflar çekmeyi desteklemek için görüntü sinyali işlemcisi ile birlikte kullanılabilkyor. ISP, tek kamera modunda 108MP’yi destekliyor ve 4K HDR ve 8K video kayıtları vaat ediyor.

İletişime gelince, Samsung Exynos 2200; 6GHz altı ve mmWave spektrum bantlarını destekleyen hızlı bir 3GPP Release 16 5G modem ile birlikte geliyor. Hem 4G LTE hem de 5G NR sinyallerini kullanan; ve hızı 10Gbps’ye kadar yükseltebilen E-UTRAN Yeni Radyo – Çift Bağlantı (EN-DC) var.

Güvenlik için, özel şifreleme anahtarlarını depolamak ve RoT (Güven Kökü) olarak bir rol oynamak için Integrated Secure Element (iSE) ile birlikte geliyor. Şirket, UFS ve DRAM için bir satır içi şifreleme HW’sinin güçlendirildiğini de ekliyor.