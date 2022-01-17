Samsung Galaxy S22 Serisi De Aşırı Pahalı Olacak!

Birkaç hafta içinde Samsung’un; yeni nesil Galaxy S serisi amiral gemisi akıllı telefonlarını piyasaya sürmesini bekliyoruz. 8 Şubat’ta beklenen resmi lansman öncesinde, Galaxy S22 serisiyle ilgili birkaç ayrıntı ortaya çıktı.

Son rapor, serinin artan fiyatına dair ipuçları veriyor. Küresel işlemci sıkıntısı nedeniyle; yaklaşmakta olan Samsung Galaxy S22 serisi telefonların bir fiyat artışı görebileceğini iddia ediyor.

Akıllı telefonlar için birkaç önemli bileşenin fiyatı yüzde 30-40 artarken; güç yönetimi yongaları ve görüntü sensörü yongalarının fiyatları yüzde 10-15 arttı.

Galaxy S22 Ultra/Souce:Letsgodigital

Rapor, Samsung Galaxy S22’nin eski modele kıyasla; yaklaşık 100 dolar daha fazla olan 899 dolarlık bir başlangıç ​​fiyatına sahip olabileceğini ima ediyor. Bununla birlikte bazı raporlar, Apple ve Çinli markaların artan rekabeti nedeniyle şirketin Galaxy S21 serisi ile aynı fiyata bağlı kalacağını da gösteriyor.

Samsung, Galaxy S22, S22 Plus ve S22 Ultra olmak üzere üç akıllı telefonu piyasaya sürecek.Telefonlar, bölgeye bağlı olarak Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 yonga seti veya şirketin kendi Exynos 2200 işlemcisinden güç alacak.

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