Samsung Galaxy S22 Serisi, Gelecek Ay Görücüye Çıkacak!

Samsung Galaxy S22 serisi amiral gemisi akıllı telefonlar; lansmandan önce zaten ortaya çıktı ancak şirket, lansman etkinliğiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak bilgiler gelecek ay satışa çıkacağını gösteriyor.

Gelen yeni bir rapor, şirketin 8 Şubat’ta Samsung’un resmi olarak; Galaxy S22 serisi amiral gemisi akıllı telefonlarını piyasaya süreceği yeni Galaxy Unpacked etkinliğine; ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ortaya koyuyor.

Ayrıca şirketin telefonlar için hemen ertesi gün; yani 9 Şubat’tan itibaren ön sipariş almaya başlamasını bekliyoruz, ancak asıl satış 24 Şubat’ta başlayacak.

Source/Lets Go Digital

Samsung, Galaxy S22, S22 Plus ve S22 Ultra olmak üzere üç akıllı telefonu piyasaya sürecek. Telefonlar, bölgeye bağlı olarak Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 yonga seti veya şirketin kendi Exynos 2200 işlemcisinden güç alacak.

Standart Galaxy S22’nin kompakt bir amiral gemisi olmasını bekliyoruz ve 1000 nit’lik en yüksek parlaklığa sahip olacak 6.06 inçlik bir ekran vaat ediyor. Öte yandan S22 Plus ve Ultra modelleri, 1750nit parlaklık ve 3.000.000:1 kontrast oranı sunan telefonlarda yüksek parlaklığa sahip olacak.

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