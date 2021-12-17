Galaxy Tab S8 Ultra Özellikleri Belli Oldu

Her geçen gün büyüyen Samsung’un son ürünlerinden olan Galaxy Tab S8 Ultra hakkında detaylar belirmeye başlıyor. Özellikle tanıtımından sonra her gün hakkında yeni bir bilgi öğreniyoruz

Galaxy Tab S8 Ultra’nın ekranı 14,6 inç genişliğinde olması bekleniyor ve 2,960 x 1,848 piksel çözünürlükte olacak. Daha önceki Samsung tablet modelleri gibi Super AMOLED bir panel ile karşılaşacaksınız. Ayrıca Galaxy Tab S8 Ultra kullanıcılarına 120 Hz‘lik bir ekran tazeleme hızı sunacak. Ancak bazı kullanıcılar tarafından çentik özelliği gereksiz bulunuyor.

Çentik, Tab S8 Ultra’nın en çok tartışılan yönlerinden biri olacak, ancak iki adet 12MP kamera kullanmanıza yardım edecek. Ayrıca belli olan bir diğer özellik ise boyutları hakkında oldu. Tab S8 Ultra’nın ölçümlerinin 208,6 x 326,4 x 5,5 mm olacak. Bu özelliklerde bir önceki modeline kıyasla gayet iyi durumda olduğu kanıtlıyor.

Galaxy Tab S8 Ultra, Snapdragon 8 Gen 1 işlemciye sahip. Ayrıca 8, 12 ve 16 GB RAM ile desteklenecek. Depolama alanı ise 128, 254 ve 512 GB arasında değişecek. Tab S8 Ultra, 45W şarjı destekleyen 11.200mAh pil barındıracak. Arkasında, 6MP ultra geniş snapper ile birlikte 13MP ana kamera yer alacak.

Android 12’nin üzerine One UI 4.1 tarafından kapsanacak ve daha az göz yorgunluğu için yeni bir Ekstra Dim modu ve Samsung DeX‘in portre modu sürümüne sahip olduğu çıkan detaylar arasında yer alıyor.

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