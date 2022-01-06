Gamepad İle Oynaması Daha Keyifli Olan Oyunlar

Günümüzde birçok oyun bilgisayarı piyasaya çıkıyor. Ayrıca birçok oyuncu ekipmanı hemen hemen her herkesin elinde. Peki gamepad ile oynarken bazı oyunlardan daha fazla keyif almışızdır. Bu yazımızda sizlere gamepad ile oynarken çok keyif alacağınız oyunları derledik.

Özellikle son teknoloji ile beraber oyuncu mouse ve klavyeleri ile oynamak gerçekten muhteşem bir deneyim sunuyor. Ancak bu sadece bu ekipmanlar ile oynamak zorunda olduğunuz anlamına gelmiyor.

Bilgisayarlarımız, en az son 10 yıldır oyun dünyasında konsollar kadar büyük bir yer tutuyor. Fakat konsollardan gelen alışkanlık, bizleri ve oyun geliştiricilerini kolay kolay bırakmıyor. Günümüzde birçok oyun ve özellikle üçüncül şahıs bakış açılı oyunlar, gamepad yani oyun kolları ile daha kolay oynanabiliyor.

Gamepad ile Daha Keyifli Oyunlar

Batman: Arkham Knight

En popüler Gamepad oyunu olan Batman: Arkham Knight’tan bahsetmesek olmazdı. 2015 yılında piyasaya sürülen ve Batmobile dâhil kontrol edebildiğiniz birçok çevresel elemente sahip olan oyun klavye ile mouse’a bir türlü uyum sağlayamıyor gibi görünüyor.

Batman: Arkham Knight, özellikle bazı gizlilik aksiyonlarında, dövüşlerde ve Batmobile sürüşlerinde Gamepad ile daha iyi bir performans gösteriyor ve daha iyi kamera ve karakter kontrolüne sahip olmanıza olanak sağlıyor.

Dark Souls III

Oyun dünyasının en zor yapımlarından olarak değerlendirilen Dark Souls serisini bilgisayarda oynuyorsanız ve klavye mouse ile Dark Souls III oyununu bitirebildiyseniz gerçekten tebriği hak ediyorsunuz demektir. Dark Souls III özellikle Gamepad ile daha iyi çalışıyor ve oyuncuların hayatını kolaylaştırıyor.

Gamepad ile Dark Souls III’te, klavye ve mouse’da yapamayacağınız şekilde yürümenizi ve hızını ayarlayıp düşmanların arkasından geçebiliyor, ayrıca Boss savaşlarında da Gamepad ile birlikte daha hızlı ve kolay kombolar yapabiliyor, dövüş stilinizi daha kolay değiştirebiliyorsunuz.

Bayonetta

Orijinal olarak 2010 yılında PlayStation 3 ve Xbox 360 platformlarına çıkan ve ardından PC’ye gelen Bayonetta, doğal olarak ilk başta konsollar için geliştirilmiş bir oyun. Bu nedenle Bayonetta’yı bir Gamepad ile oynamak, oyunu daha zevkli, daha akıcı ve doğal hâle getiriyor.

Tıpkı Devil May Cry serisi gibi bir oynanışa sahip olan Bayonetta’da kombo yapmak Gamepad ile oldukça kolay olurken, klavye oyuncuları gerçekten zorlayabiliyor. Oyunun Steam sayfasında da Gamepad ile en iyi oyun deneyiminin yaşanacağı belirtiliyor.

GTA 5

GTA V her ne kadar PC optimizasyonu ve ayarlar mükemmel bir oyun olsa da orijinal olarak konsollar için geliştirilmiş bir oyun ve ilk çıkış noktası yine konsollar. Bu yüzden GTA V’i Gamepad ile oynamak her zaman daha akıcı ve iyi hissettiren bir oyun deneyimi yaşamanıza olanak sağlıyor.

Oyunda bildiğiniz üzere sürebildiğimiz jetlerden denizaltılara kadar birçok farklı araç bulunuyor. Bu araçların kontrolleri ise Gamepad ile doğal olarak çok daha kolay oluyor. Ayrıca çevre ve karakter kontrolü konusunda da GTA V’te Gamepad, klavye ve fareye göre daha stabil bir deneyim sağlıyor.

FIFA Serisi

Oyun dünyasının belki de en tanınmış spor oyunlarından olan FIFA serisi çok uzun yıllardır hepimizin bildiği ve oynadığı futbol oyunlarına ev sahipliği yapıyor. FIFA 21’yi ve diğer FIFA oyunlarını klavye ile de gayet rahat oynayabiliyorsunuz. Fakat günlük oyuncudan ziyade daha profesyonel bir oyuncu olma niyetindeyseniz kesinlikle Gamepad ile oynamak işleri kolaylaştıracaktır.

Normalde de konsollar ile tanıdığımız FIFA oyunlarında doğal olarak en rahat ettiğimiz pozisyon kol ile oynamak oluyor. İnternet kafelerden bize hatıra kalan kas hafızası, en iyi FIFA oyunlarında çalışıyor desek yanlış olmaz.

Street Fighter V

Dövüş oyunları kategorisinde öncü oyunlardan biri olan Street Fighter, hâlihazırda atari ekolünden gelen Arcade bir oyun. Street Fighter ise bu dövüş oyunları alanındaki öncülüğünü basit bir oyun olarak kazanmıyor. Kendine has zorluğu ve komboları olan Street Fighter’ın yıldızı doğal olarak en iyi Gamepad ile oynayınca parlıyor.

360 derece karakter hareketleriyle ve Street Fighter’ın karmaşık kombo sistemi ile sadece klavye ve fare kullanarak başa çıkmak bir hayli zorlayıcı olabiliyor ve biz oyunculara da tam oyun deneyimini yaşatamıyor. Eğer Street Fighter V’i sevdiyseniz ve çevrimiçi modda rekabetçi arenaya atılmayı düşünüyorsanız oyunu Gamepad ile oynamanız tavsiye ediliyor.

Mortal Kombat 11

Dövüş oyunları kategorisinde bir başka öncü oyun olan ve belki de kategorinin en sevilen oyunu olan Mortal Kombat, tıpkı Street Fighter gibi kendine has kombolara ve dövüş sistemine sahip. Fatality, Brutality ve benzeri birçok kombo serisine sahip olan Mortal Kombat sadece klavye ile oynaması oldukça zor bir oyun.

Parmaklarınızı klavye üzerinde değişik pozisyonlarda rahatsız konuma getirmeden Mortal Kombat oynamak içinse bir Gamepad sahibi olmak şart. Özellikle hızlı ve pürüzsüz tepkiler isteyen Mortal Kombat 11 kombolarının, Gamepad ile kolayca üstesinden gelinebiliyor.

Rocket League

İş araç sürdüğümüz oyunlara ve genel olarak yarış oyunlarına geldiğinde analog kontrol ve Gamepad’ler oldukça kullanışlı oluyor. Kendine has oynanışı ile araba yarışını ve futbolu bir araya getiren Rocket League, klavye ve mouse ile oynaması zor oyunlardan biri.

Çevrimiçi arenada oyunun keyfini düzgün bir şekilde çıkarmak istiyorsanız, oynanış açısından bir Gamepad size oldukça fazla kolaylık sağlayacaktır. Özellikle hızlı hareket etmeniz gereken Rocket League’de analog bir kontrolcü ile daha düzgün manevralar yapabilir ve daha stabil bir hareket kontrolüne sahip olabilirsiniz.

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