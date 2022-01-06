HP, Yeni Z Stüdyo Oyun Monitörlerini CES 2022’de Tanıttı!

HP, CES 2022’de Z serisi altında yaratıcı profesyonelleri hedefleyen; bir çift yeni PC monitörü piyasaya sürdü. Çoğu profesyonel düzeydeki ekran gibi, HP’nin üçüncü nesil Z34c ve Z40c’si, sizi işinize kaptırmak için kavisli bir form faktörü kullanan, doğru renge sahip LED ekranlara sahip. ancak aynı zamanda hibrit iş akışı için tasarlanmış kullanışlı özelliklerle birlikte geliyor.

Açılır bir web kamerası, harika hoparlör ve yetenekli mikrofonlarla, yeni Z stüdyo monitörleri, işinizi halletmek kadar müşteriler ve iş arkadaşlarınızla web konferansı yapmakta da harika bir iş çıkarıyor.

HP Z40c G3

Çiftin en büyük modeli Z40c G3; 5K x 2K piksel dizili 40 inç ultra geniş UHD panel ile geliyor. Bu arada şirkete göre, boyut ve çözünürlük; Z40c G3’ün yaklaşık dört adet 20 inçlik monitörün boyutu kadar olduğu ve çoklu görevleri; sorunsuz ve kolay hale getirdiği anlamına geliyor.

Ayrıca IPS paneli parlama önleyici bir kaplama ile birlikte geliyor ve monitörün kendisi sRGB renk alanının %100’ünü ve geniş DCI-P3 gamının %99‘unu destekliyor, bu da onu video ve fotoğraf düzenleme gibi projeler için ideal hale getiriyor. Ancak 300 nit’te ekran parlaklığı diğer bazı profesyonel monitörler kadar güçlü değil.

Z40c G3, yaratıcıların uzaktan işbirliği yapmasına yardımcı olmak için; kullanılmadığında alanınızı temiz ve minimalist tutmak ve ayrıca mahremiyete yardımcı olmak için saklanabilen; açılır bir 4K web kamerası ile birlikte geliyor ve eksiksiz bir video için çift 5W hoparlöre sahip.

HP Z34c G3

Daha küçük olan Z34c G3, sRGB renk alanının; %99’unu ve DCI-P3 gamının %85’ini desteklemek için renk kalibre olmuş; ultra geniş QHD ekrana sahip. Z34c G3, açılır 5 megapiksel web kamerası; gürültü önleyici mikrofonlar ve Zoom aramaları için hoparlörler ile birlikte geliyor.

Her iki monitör de güç ve video için tek bir USB-C kablosu veya HDMI bağlantı noktası aracılığıyla; bir dizüstü bilgisayara veya masaüstüne bağlanıyor. Ayrıca bir USB-A hub, RJ-45 bağlantı noktası desteği; ve daha fazla rahatlık için entegre bir KVM anahtarına da sahipler. HP, KVM anahtarının tek bir ekran kullanarak aynı klavye ve fareye sahip; iki cihaz arasında geçiş yapmanızı sağladığını da ekledi.

Ayrıca, monitöre birden fazla cihaz bağlamak istiyorsanız; yan yana resim modu, görüntüleri iki bilgisayardan aynı anda izlemeyi kolaylaştırıyor.

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