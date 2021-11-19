HP Chromebook X2 İnceleme

Bugün sizlere HP Chromebook X2 incelemesinde bulunacağız. Chrome OS tabletlerinin güzel bir geçmişi yok. 2018’de Google, pazarı hızlı bir şekilde başlatma girişimi olan Pixel Slate’i piyasaya sürdü, ancak kötü optimize edilmiş yazılım ve pahalı donanım, cihazı çoğu insan için başlangıç ​​dışı hale getirdi. O zamandan beri Google, tablet üretmeyi tamamen durdururken, Chrome OS cihazları üreten çoğu üretici de daha geleneksel tasarımlara bağlı kaldı.

Bu, geçen yıl Lenovo‘nun ucuz ama kullanışlı bir Chrome OS tableti olan Chromebook Duet’i üretmesiyle değişmeye başladı. HP YouTube hesabından yaptığı tanıtım videosunda. ”Bu yıl HP, Lenovo’nun Duet’inden daha pahalı ve daha yüksek kaliteli 11 inçlik bir tablet olan HP Chromebook X2 ile benzer bir model izledi (modelin maliyeti 600 dolar). Ancak Duet gibi, bir mobil işlemci kullanır (bu durumda Qualcomm Snapdragon 7c) ve ekstra ücret ödemeden bir klavye ve kalem içerir. Tamamen teknik özelliklere ve tasarıma dayanan Chromebook X2, iyi bir performans sergiliyor olmalı.”

Donanım

Chrome OS tabletlerin ne kadar kullanışlı olduğunu yakında öğreneceğiz, ancak yalnızca donanıma dayanan HP’nin Chromebook X2‘si harika bir ilk izlenim bırakıyor. Tabletin kendisi, sağlam ve iyi inşa edilmiş hissi veren metal kaplıdır. HP ve Chrome logoları ile birlikte arkada küçük bir kamera çıkıntısı var, ancak genel olarak bu, birkaç süslemeye sahip basit bir cihaz. Cihaz, iPad Pro ve iPad Air gibi, köşeleri yuvarlatılmış kare kenarlara sahip, ancak tablet yapmanın yalnızca çok fazla yolu olmasına rağmen, bu cihazlardan yeterince farklı hissediyor.

Ön tarafa baktığınızda, ekranın üst kısmına yakın yerleştirilmiş stereo hoparlörlere sahip üst çerçeve üzerinde küçük bir kamera göreceksiniz. Sol kenarda iki adet USB-C bağlantı noktası ve bir ses rocker bulacaksınız. Sol üst köşede, parmak izi okuyuculu çok işlevli bir güç düğmesi var. Chromebook X2’yi klavye takılıyken kullanırken, güç düğmesine basmak cihazı kapatma, oturumu kapatma veya kilitleme seçeneklerini gösterir. Ancak tablet olarak kullandığınızda, düğmenin daha standart olan “cihazı kilitle ve ekranı kapat” işlevi vardır. Parmak izi tarayıcının kurulumu kolaydır.

Tabletin sağ tarafı, kolay erişim için Chromebook X2’nin kalemini manyetik olarak nereye bağlayabileceğinizi gösteren bir işaret dışında temelde süslenmemiş. iPad Pro ve çeşitli Microsoft Surface cihazları ayrıca bir kalemi manyetik olarak takmanıza izin veriyor, yani bu gerçekten büyük bir yenilik değil ama yine de olması güzel.

Pixel Slate’i 2018’de tekrar gözden geçirildiğinde, Chrome OS’nin hala bir klavyeye ihtiyaç duymasıydı. Bu nedenle, Chromebook X2’nin bir tane içerdiğini bulmaktan artı bir özellik katıyor. HP, X2‘yi bir tabletten işlevsel bir dizüstü bilgisayara dönüştürmek için iki parçalı bir kasa tasarladı. Klavye kapağı, Microsoft’un Yüzey Klavyesi gibi öne çıkıyor. Ancak yerleşik bir destek ayağına sahip olmak yerine, X2’de manyetik olarak arkaya oturan bir destek ayağı işlevi gören ikinci bir kapağa sahiptir. Bu sete sahip olduğunuzda, X2, en azından görünüşte, temel olarak Microsoft Surface Go ile aynıdır.

Chromebook X2’nin klavyesi, nispeten küçük bir cihaza sığması gerektiği düşünüldüğünde oldukça iyi. Tuşların sağlam bir hareketi var ve biraz yüksek sesli olmalarına rağmen oldukça duyarlılar.

Tablet Modu

Çok sayıda Chrome OS tableti olmamasına rağmen Google, yıllar içinde işletim sisteminin tablet modunda iyileştirmeler yaptı. Pixel Slate 2018‘de çıktığından biraz daha kararlı ve kullanıcı dostu; ana UI kavramları, iPadOS ve Windows’ta bulacağınızın bir karışımıdır. Uygulamalar otomatik olarak tam ekranda başlar ve ana ekran, yüklediğiniz tüm uygulamaların bir ızgarasıdır. Bir uygulamayı kullanırken yukarı kaydırmak sizi ana ekrana geri getirir ve alttan daha bilinçli bir kaydırma, Chrome OS yuvasını gösterir. Son olarak, çoklu görev yapmak istediğinizde iki uygulamayı bölünmüş ekran modunda çalıştırabiliyor.

Dizüstü Bilgisayar Olarak

Chromebook X2’yi kullanmamın ana yolu, birlikte verilen klavyenin takılı olduğu bir dizüstü bilgisayardı. En büyük sorun ise Qualcomm Snapdragon 7c işlemcinin normal iş akışım için yeterli olup olmamasıydı. Cevap “az ya da çok” oldu. Bu, her birinde birkaç sekme bulunan birkaç Chrome penceresinin yanı sıra Slack, Todoist, Keep, Trello ve Tweetdeck için Chrome uygulamaları anlamına gelir.

HP Chromebook X2 Fiyatı

Chromebook X2 daha ucuzdur; modelin fiyatı 600 dolar. Ve X2, Best Buy’da sadece 400$’a birçok kez indirime girdi. Bu fiyata, oldukça harika bir taşınabilir ikincil bilgisayar.

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