Realme Book (Slim) İnceleme

Realme, sanki yıllardır aramızda gibi gözüken bir teknoloji şirketidir. Ancak Realme aramızda 3.5 yıldır bulunuyor. Realme, fitness bantları, akıllı saatler, kablosuz kulaklıklar, Bluetooth hoparlörlerin gibi ürünler piyasaya sürüyordu. Fakat son yıllarda ürün çeşitliliğini artırmış durumdalar. Son zamanlarda akıllı TV’ler, elektrikli süpürgeler, çamaşır makinesi, tablet ve en sonunda da Realme Book’u bizlere sundu. Realme Book, ilk olarak Hindistan piyasasına sürüldü. Realme Book, şirketin ilk bilgisayarı olma özelliğinin yanında, BBK Electronics grubunun ilk dizüstü bilgisayarıdır.

Realme Book Kutu İçeriği

Realme Book’un kutusunun içerisinde şarj aleti ve gerekli evraklar bulunuyor. Ayrıca kutusunun tasarımı Apple MacBook serisinin kutularını andırıyor.

Realme Book Tasarımı

Realme Book, 307.21 mm uzunluğunda, 228.96 mm genişliğinde ve 15,5 mm kalınlığındadır. Ayrıca Realme Book, 1,38 kg ağırlığı ile gayet taşınabilir bir durumda. Realme Book, hem öğrenciler hem de ofis çalışanları için tasarlanmış bir dizüstü bilgisayardır. Daha renkli ve hareketli ortamlar için mavi rengi, daha resmi ortamlarda kullanmak için gri rengine sahiptir. Realme Book’un dış kapağında desen veya figür bulunmuyor.

Sadece sol alt tarafında Realme’nin logosu bulunuyor. Ancak dış kapağın yapısı, parmak izini üzerinde tuttuğu için biraz sıkıntı yaratabilir. Alt kısmında geçersek, ürün logoları, DTS Stereo Surround ses destekli birkaç harman hoparlör ve soğutma için hava delikleri var. 8 mm çapında çift ısı boruları ve kanat şeklinde bir tasarım kullanan Realme, bu sisteme Çift Fanlı Fırtına Soğutma Sistemi adını veriyor. Realme Book’un sol tarafında, şarj ve veri aktarımı için kullanılan bir Thunderbolt 4/USB 4 ve bir USB-C 3.2 Gen 2 olmak üzere iki USB-C bağlantı noktası bulunur.

Ancak bu özellikler Core i5 işlemciye sahip modellerde bulunuyor. Core i3 modellerde ise Thunderbolt 4 bulunmuyor, bunun yerine iki USB-C 3.2 Gen girişine sahip. Realme Book’un sağ tarafında, USB-A 3.1 Gen 1 bağlantı noktası ve 3,5 mm kulaklık ve mikrofon jakı bulunuyor. HDMI ve Ethernet bağlantı noktaları da dahil olmak üzere bağlantı noktası seçeneklerinin eksikliği bazıları için sorunlar doğurabilir.

Ayrıca en az bir USB-A bağlantı noktasının olmaması gerçekten büyük bir sorun. Çünkü bir veri akışı sağlamak için başka bir giriş bulunmuyor. Realme Book’un üst kısmında, bir web kamerası ve %90 ekran-gövde oranına sahip 14″ IPS panelini bulunuyor. Klavyenin sağ üst kısmında, parmak izi okuyucunun gömülü olduğu güç düğmesi bulunuyor. Hızlı, doğru ve kayıtlı parmağınızla güç düğmesine basarsanız, sisteme giriş yapabilirsiniz. Klavyenin alt kısmında pek ısı sağlayan yapı bulunmuyor. Bu durum, uzun süren yazı yazma deneyiminizde sizin konforunuzu yüksek tutuyor. Dış tasarımı açısından oldukça Apple’ın MacBook’unu andırıyor.

Ekran, Hoparlörler ve Kamerası

Realme Book’un ekranı, 2,160×1.440 piksel çözünürlüğe sahip 14″ IPS LCD’ye sahiptir. Ekran 60Hz yenileme hızına, %100 sRGB kapsama alanına, 1500:1 kontrast oranına sahiptir. Ekran 3:2 en boy oranına ve %90 ekran-gövde oranına sahip olup, üstte (8,45 mm) ve yanlarda (5,3 mm) ince çerçevelerle sahiptir. Bu kombinasyon, 16:9 en boy oranına sahip geleneksel panellere kıyasla küçük bir form faktöründe sürükleyici bir görsel deneyim ve geniş ekran alanı sunarak ekranda daha fazla bilgi görüntülemenize olanak tanır ve bu da belgelerle çalışırken veya internette gezinirken üretkenliği artırmaya yardımcı olur.

Bununla birlikte, 3:2 en boy oranı, siyah çubuklarla sıkıştırılmış videolara neden olur. Realme Book, yeterince yüksek ve temiz ses üreten DTS Stereo Surround ses desteğine sahip bir çift harman hoparlöre sahiptir. Realme Book, Elevoc’un Vocplus AI Gürültü Önleme Algoritması, Vocplus Ön İşleme Teknolojisi ve Vocplus Scream Suppression Teknolojisine sahip bir çift mikrofon bulunur ve diğer uçtaki kişilerin sesinizi yüksek ve net bir şekilde duymasını sağlar.

Realme Book’un kamerası, HD ve ara sıra görüntülü aramalar için yeterli durumdadır. Fakat daha iyi bir deneyim yaşamak istiyorsanız, daha kaliteli bir harici kameraya yükselebilirsiniz.

Realme Book Klavyesi

Realme Book’un klavyesi, normal boyuttaki klavyelere oranla daha küçük bir yapıya sahip. NumLock takımı bulunmuyor. Ayrıca yön tuşları çok küçük olması herkes tarafından tercih edilen bir durum değil. Realme Book’un klavyesinde kısayol tuşlarını kullanmak için Fn’i kullanmanız gerekiyor. Klavyede bulanan ışıklandırma yeterli düzeyde. Karanlık ve loş ortamlarda gayet konforlu bir çalışma ortamı sunuyor.

Realme Book’un touchpad’inde sol ve sağ tıklama için alanlar bulunmuyor. Bu tıklamaları yapmak için touchpad’in sağ ve sol kısmına basmanız gerekiyor. Ayrıca alternatif olarak Realme Book, Windows Precision Dokunmatik Yüzey desteğiyle birlikte geldiğinden, diğer hareketleri kullanmanın yanı sıra sağ tıklamayı taklit etmek için iki parmağınızla dokunabilirsiniz.

Donanım ve Performans

Realme Book’un 8GB RAM + 256GB depolama ve 8GB RAM + 512GB depolama alanına sahip modeli bulunuyor. 8GB RAM + 256GB depolama alanına sahip modelinde; Intel’in UHD grafikleriyle eşleştirilmiş Intel’in 11. Nesil Core i3-1115G4 çift çekirdekli işlemcisi tarafından destekleniyor. 8GB RAM + 512GB depolama alanına sahip modelinde; Intel’in Iris Xe Graphics’in katıldığı dümende 11. Nesil Core i5-1135G7 dört çekirdekli işlemciye sahip. Ayrıca bu iki modelde de harici ekran kartı bulunmuyor.

Realme Book’un, i3 varyantının RAM’i 3.733 MHz frekansa sahipken, i5 4.266MHz RAM kullanılıyor. Her ikisi de çift kanallı LPDDR4X modeline sahiptir. Ayrıca i3 sürümü SanDisk yapımı bir SSD’e sahipken, i5’teki sürüm Samsung’dan geliyor.

Aşağıdaki testler Core i5 8GB/512GB modeline sahip testlerdir. Testler ile ilgili görsel

Realme Book, Google Chrome içinde çalışmayı, temel fotoğraf düzenlemeyi ve YouTube videolarını izlemek ve ofis işlerinde gayet yüksek performans gösteriyor. Ancak oyun deneyimi ve yüksek performans gerektiren fotoğraf/video işlemlerinde biraz sorun yaşatabilir. Eğer bu tür yüksek performans gerektiren işlemler yapmak istiyorsanız, harici bir ekran kartına sahip ürün kullanmanız gerekiyor.

Yazılım

Realme Book’un yazılımı, Windows 10 Home Edition ile birlikte gelir ve ücretsiz bir Windows 11 yükseltmesi için uygundur. Ayrıca Realme Book, Ağustos ayında Hindistan’daki lansman sırasında Realme GT Master Edition ile tanıtılan PC Connect ile birlikte gelir.

PC Connect ile akıllı telefonunuz ve bilgisayarınız arasında dosyaları sürükleyip bırakabilir ve telefonunuzda depolanan dosyaları dizüstü bilgisayarınızda yüklü programlarla açabilirsiniz. Ancak Realme’nin, PC Connect özelliğinin şu anda GT Master Edition ve GT Neo2 dahil olmak üzere belirli Realme akıllı telefonlarda kullanılabiliyor.

Batarya

Realme Book, ful şarj ile Wi-Fi bağlantısı olmadan 1080p kalitedeki videoyu 11 saatlik bir deneyim sunuyor. Bunun için Realme Book’ta 54Wh (6,952 mAh) bir batarya bulunuyor. Realme Book’un batarya testlerinde, sıfır bataryadan %50’ye 30 dakikada ve %100’e 2 saat 15 dakikada şarj oldu. 65W adaptör ile Realme’nin 30W Dart Charge teknolojisi ile de uyumlu durumda. Bu da gösteriyor ki Realme ve Oppo modele sahip telefonlarınızı şarj edebilirsiniz. Realme Book, USB-C üzerinden şarj edildiğinden, dizüstü bilgisayarı şarj için uyumlu bir power bank de kullanabilirsiniz.

Genel Değerlendirme

Artılar

Taşınabilir Sağlam kasa 2K çözünürlüklü ekran Aydınlatmalı klavye Hızlı şarj Parmak izi doğrulayıcı

Eksiler