Getir İlk Süpermarketini Açtı!

Dünya çapında olukça kendisinden söz ettiren Getir Türkiye dışında 8 ülkede faaliyet göstermekte. Çevrimiçi hızlı teslimat platformunda hizmet veren Getir bildiğiniz üzere Hollanda’da bir sorun ile karşı karşıya kalmıştı. Şirket, Hollanda’da Amsterdam şehir yönetiminin şikâyetçi olduğu bir depoyu süpermarkete çevirdi. Ve böylelikle Getir ilk Süpermarketini açtı.

Oldukça başarılı bir hizmet veren Getir geniş bir kullanıcı kitlesine sahip. Ülkemizde de İstanbul Ankara İzmir, Antalya, Aydın, Bursa, Denizli, Edirne, Eskişehir, Kayseri, Gaziantep, Kocaeli, Mersin, Muğla, Sakarya gibi büyük şehirlerde hizmet vermekte.

Avrupa’da ise İngiltere, Hollanda, Almanya’da hizmet vermekte. Son yıllarda yapılan büyük yatırımlar sayesinde projelerini büyüten Getir artık süpermarket zincirine katılmış durumda.

Getir bildiğiniz gibi önceden sadece dağıtım merkezi olarak görev yapıyordu, süpermarketin açılışında konuşan şirketin Hollanda Başkanı Florian Brunsting’in açıklamasına göre artık “tıpkı geleneksel süpermarketlerin binanın kapalı bir bölümünden yaptığı gibi” çevrimiçi teslimat yapmaya devam edecek. Deponun ana amacı ise süpermarket görevi görmek olacak” dedi.

Getir bu adımını ilk olarak pilot bilge olarak Hollanda’yı seçti. Şirket başarı durumuna göre diğer ülkelerde süpermarket açacaklarını ifade etti. Bunun biraz zaman alacağını da belirttiler.

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