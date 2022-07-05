Getir Kaça Kadar Açık? Getir Çalışma Saatleri!

Türkiye’nin online market hizmeti Getir, hizmet alanını arttırmaya devam ediyor. Son aldığı yatırımdan sonra işleri hızlandıran Getir, Türkiye’nin bir çok şehrinde market hizmeti veriyor. Getir uygulamasını Android ve iOS cihazlarına indirerek kullanabilirsiniz. Kullanıcıların en çok merak ettiği soru ise Getir kaça kadar açık?

Getir kaça kadar açık sorusuna gelecek olursak, Getir müşterilerine 7/24 hizmet vermektedir. Son zamanlarda pandemi nedeni ile sokağa çıkma yasağı yüzünden getir kullanıcılar tarafından oldukça sık kullanılmaktaydı.

Getir Çalışma Saatleri

Getir market 7/24 çalışıyor. (Duruma bağlı gece kapalı olabiliyor)

Getir yemek 7/24

Getir büyük 08:00 – 01:00

Getir su 08:00 – 23:59

Sipariş verdiğiniz andan itibaren yol ve hava şartlarına bağlı siparişiniz en az 25 dakika içinde sizlere ulaşıyor. Son zamanlarda büyük yatırımlar yapılan Getir şirketi her gün gelişmekte. Sizlere bir kullanıcının getir hakkında yaptığı yoruma göz atalım;

Hem Getir uygulamasını hem Getir Yemek uygulamasını ilk çıktıkları günden beri kullanıyorum ve bugüne dek hiçbir sıkıntı yaşamadım kendileriyle. Kuryeleri her zaman çok nazik olmuştur. Sipariş ettiğim ürünler hep taze ve kaliteliydi. Anlayacağınız gayet güvenilir bir uygulama. Kredi kartı bilgileri, adres bilgileri yani kısaca kişisel bilgilerini kesinlikle yaymıyorlar. Ben çok memnunum uygulamadan.

Getir Uygulaması Hangi İllerde Hizmet Veriyor?

İstanbul

İzmir

Ankara

Bursa

Kocaeli

Muğla

Sakarya

Tekirdağ

Eskişehir

Yalova

Antalya

Adana

Mersin

Düzce

Bolu

Kayseri

Aydın

Kütahya

Balıkesir

Gaziantep

Edirne

Burdur

Uşak

Bilecik

Konya

Manisa

Çanakkale

Zonguldak

Afyonkarahisar

Kırklareli

Denizli

Ayrıca bkz: Getir ve Getir Yemek Hangi Şehirlerde Var