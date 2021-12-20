Getir ve Getir Yemek Hangi Şehirlerde Var

Türkiye’nin online market hizmeti Getir, hizmet alanını arttırmaya devam ediyor. Son aldığı yatırımdan sonra işleri hızlandıran Getir, Türkiye’nin bir çok şehrinde market hizmeti veriyor. Getir uygulamasını Android ve iOS cihazlarına indirerek kullanabilirsiniz.

Getir, bulunduğu şehirlerde 10 dakikada hızlı market alışverişi hizmeti ile rakiplerinden ayrılıyor. Rakibi Yemeksepeti Banabi de hızlı sipariş hizmeti sunuyor. Getir 2020 ve 2021’de aldığı toplam 1 milyar dolara yakın yatırım ile birlikte bulunduğu şehir sayısını arttıracak ve yurt dışında farklı şehirlerde açılacak. Önemli Avrupa kentlerinde de Getir üzerinden market alışverişi yapılabilecek. Ayrıca Getir, aldığı son yatırım ile birlikte değerini 7.5 milyar dolara çıkartarak, Türkiye’nin en değerli üçüncü şirketi oldu.

Getir Market Uygulaması Hangi İllerde Hizmet Veriyor?

İstanbul

İzmir

Ankara

Bursa

Kocaeli

Muğla

Sakarya

Tekirdağ

Eskişehir

Yalova

Antalya

Adana

Mersin

Düzce

Bolu

Kayseri

Aydın

Kütahya

Balıkesir

Gaziantep

Edirne

Burdur

Uşak

Bilecik

Konya

Manisa

Çanakkale

Zonguldak

Afyonkarahisar

Kırklareli

Denizli

Getir Büyük Uygulaması Hangi İllerde Çalışıyor?

İstanbul

Ankara

İzmir

Adana

Antalya

Aydın

Bursa

Denizli

Edirne

Eskişehir

Kayseri

Gaziantep

Kocaeli

Mersin

Muğla

Sakarya

Getir Yurt Dışında Hangi Şehirlerde Hizmet Veriyor?

Londra (İngiltere)

Amsterdam (Hollanda)

Berlin (Almanya)

Getir Yemek Güvenilir mi?

Hem Getir uygulamasını hem Getir Yemek uygulamasını ilk çıktıkları günden beri kullanıyorum ve bugüne dek hiçbir sıkıntı yaşamadım kendileriyle. Kuryeleri her zaman çok nazik olmuştur. Sipariş ettiğim ürünler hep taze ve kaliteliydi. Anlayacağınız gayet güvenilir bir uygulama. Kredi kartı bilgileri, adres bilgileri yani kısaca kişisel bilgilerini kesinlikle yaymıyorlar. Ben çok memnunum uygulamadan.

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