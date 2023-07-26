Google 338,7 Milyon Dolarlık Zarar Etti!

Yakın tarihli bir hukuk savaşında Google, bir yazılım geliştiricinin uzaktan akış teknolojisiyle ilgili patent haklarını ihlal etmekten suçlu bulundu. Teksas, Waco’daki bir federal jüri Cuma günü kararı verdi ve Google’ın Shodogg olarak da bilinen New York merkezli bir yazılım şirketi olan Touchstream Technologies’e 338,7 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi.

2021’de açılan dava, Google’ın popüler Chromecast’inin ve diğer cihazlarının, kullanıcıların bir ekrandan diğerine video akışı yapmasına olanak tanıyan teknolojiyle ilgili Touchstream’in patentlerini ihlal ettiğini iddia ediyordu.

Teknolojinin, videoları akıllı telefonlar gibi küçük cihazlardan televizyon gibi daha büyük ekranlara sorunsuz bir şekilde “taşımak” amacıyla 2010 yılında Touchstream’in kurucusu David Strober tarafından icat edildiği ortaya çıktı.

Touchstream’in şikayetine göre Google, teknolojilerini tartışmak için Aralık 2011’de şirketle bir toplantı yaptı ancak daha sonra ilgi göstermedi. Şaşırtıcı bir şekilde Google, Touchstream’in yeniliklerinden kopyalandığını ve üç patentini ihlal ettiğini iddia ettiği Chromecast medya akış cihazlarını 2013 yılında piyasaya sürdü. Ek olarak Touchstream, Google’ın Home ve Nest akıllı hoparlörlerinin yanı sıra üçüncü taraf televizyonlarının ve Chromecast özelliklerine sahip hoparlörlerinin de patentlerini ihlal ettiğini iddia etti.

Bu yasal savaş, Touchstream için münferit bir olay değil, çünkü bu yılın başlarında, yine Teksas’ta bulunan Comcast, Charter ve Altice dahil olmak üzere büyük kablo sağlayıcılarına karşı benzer şikayetlerde bulundular. Bu davalar halen sonuçlanmayı bekliyor.