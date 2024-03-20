Cepkolik
Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri » Google Android 14’te Gmail İçin Yeni Özellik Yayınlıyor
Teknoloji Haberleri

Google Android 14’te Gmail İçin Yeni Özellik Yayınlıyor

Fatih Kuruçay Fatih Kuruçay
20 Mart 2024
17 Görüntüleme 0
Google Android 14'te Gmail İçin Yeni Özellik Yayınlıyor

Google henüz Android 14’te sistem düzeyinde Predictive Back’i etkinleştirmedi, ancak uygulama içi sürüm en son Gmail dahil olmak üzere bazı uygulamalarda yayındadır. Tahminli Geri, bir uygulamanın sol/sağ kenarından geriye doğru kaydırdığınızda ana ekranın önizlemesini gösterir. Bu, mevcut geri hareketinin nasıl insanların yanlışlıkla uygulamadan ayrılmasına yol açabileceğini ele almayı amaçlıyor. Google, yeni Tahminli Geri özelliğinin, son kullanıcıların görev tamamlama, tercih, memnuniyet, güven ve premiumluk açısından mevcut deneyimden daha iyi performans gösterdiğinin gösterildiğini buldu. Üçüncü taraf geliştiricilerin bunu benimsemesini istiyor.

Google Android 14'te Gmail İçin Yeni Özellik Yayınlıyor

Gmail Predictive Back özelliğini etkinleştirdi

Bu arada Android 14, özel uygulama içi geçişler/animasyonlar için destek sunuyor ve bu, hiçbir şeyi etkinleştirmeye gerek kalmadan uygulama bazında yayınlanıyor. Yakın zamanda bir e-postayı kapatırken Gmail’de Predictive Back (sürüm 2024.03.03.x) özelliği fark edildi. Bu, sol üst köşedeki geri düğmesine dokunulduğunda mevcut animasyonu tamamlar.

İlgili Makaleler

Yoğun çabalarımıza rağmen Telefon Teknik Özellikleri sayfamızdaki bilgilerin %100 doğru olduğunu garanti edemeyiz.

Belirli bir teknik özellik sizin için hayati önem taşıyorsa, her zaman telefon satıcısına danışmanızı öneririz; bunun için en iyi yol doğrudan web sitesini ziyaret etmektir.

Mevcut telefona ait herhangi bir bilginin yanlış veya eksik olduğunu düşünüyorsanız lütfen bizimle buradan iletişime geçin.

Cepkolik
Logo
Register New Account
Ürünleri karşılaştır
  • Total (0)
Karşılaştır
0