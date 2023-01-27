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Google, Android İçin Chrome’da Gizli Sekmeleri Kilitliyor!

Google, Android kullanıcıları için gizli sekme modunda belirli kısıtlamalara gidiyor.

İbrahim Özbek

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Google, 28 Ocak olan Veri Gizliliği Günü için Chrome’da güvende kalmayla ilgili bazı ipuçları paylaştı. Ayrıca Android için Chrome’un, uygulamadan çıktığınızda Gizli sekmeleri kilitlemenize olanak tanıyan yeni bir özellik kazandığını da ortaya koydu.

Yeni bir gizlilik ayarı, ister biyometrik bilgi, ister PIN veya desen olsun, bir ekran kilidiyle bu sekmelerin kilidini açmanıza olanak tanıyor. Özellik oldukça basit. Chrome açıldığında ve telefon kilitlendikten sonra Gizli sekmeleri kullanmak istediğinizde, ekranda tercih ettiğiniz ekran kilidi açma yöntemini kullanmanız ve erişiminiz olduğunu doğrulamanız istenecektir. Genel sekmeler herkese açık olmaya devam edecektir.

Bu özellik, birden fazla kişi tarafından kullanılan ve birinin diğerinin neyin gezindiğini bilmesini istemediği cihazlar için son derece kullanışlıdır. Bu, Android için Chrome’un farklı kullanıcılar için farklı profillere ulaştığı en yakın noktadır.

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Google, özelliğin hala kullanıma sunulduğunu, bu nedenle bazı kullanıcıların özelliği almak için biraz beklemesi gerekebileceğini söyledi.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.
Kaynakgsmarena

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