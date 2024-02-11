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Teknoloji Haberleri

Google Asistan Sesli Komutları Artık Gemini Uygulamasına Gönderiliyor

Fatih Kuruçay Fatih Kuruçay
11 Şubat 2024
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Google Asistan Sesli Komutları Artık Gemini Uygulamasına Gönderiliyor

İlk gün Gemini Android uygulamasını Google Asistan’ın yerine kullanmanın en sinir bozucu yönlerinden biri, sesli komutları manuel olarak göndermek/göndermek zorunda kalmaktı. Google neyse ki bu davranışı düzeltti. Perşembe günkü lansmanda Gemini’ye verilen sesli komutlar gönder tuşuna basmanızı gerektiriyordu. Bir isteği bitirdiğinizde, titreşen mikrofon göstergesi birkaç saniye sonra durmadan önce dönmeye devam ediyordu.

Google Asistan Sesli Komutları Artık Gemini Uygulamasına Gönderiliyor

Google Asistan bir işlemde kolaylık sağladı

Hızlı olması gereken bir sesli etkileşime birkaç saniye eklemenin yanı sıra, birkaç yıl boyunca sesli asistanlarla yaşadıktan sonra, işinizin bittiğini belirtmek için bir düğmeye basmak oldukça eski bir his veriyor. Temel olarak mikrofon giriş yöntemini konuşmayı metne dönüştürdü.

Cumartesi günü itibarıyla, kaplama paneli aracılığıyla verilen sesli komutların ve tam uygulamanın otomatik olarak gönderildiği fark edildi. Ek olarak İkizler konuşmanızın bittiğini fark etme konusunda çok daha hızlıdır.

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