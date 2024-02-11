Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri Google Asistan Sesli Komutları Artık Gemini Uygulamasına Gönderiliyor Teknoloji Haberleri Google Asistan Sesli Komutları Artık Gemini Uygulamasına Gönderiliyor Fatih Kuruçay 0 Görüntüleme

İlk gün Gemini Android uygulamasını Google Asistan’ın yerine kullanmanın en sinir bozucu yönlerinden biri, sesli komutları manuel olarak göndermek/göndermek zorunda kalmaktı. Google neyse ki bu davranışı düzeltti. Perşembe günkü lansmanda Gemini’ye verilen sesli komutlar gönder tuşuna basmanızı gerektiriyordu. Bir isteği bitirdiğinizde, titreşen mikrofon göstergesi birkaç saniye sonra durmadan önce dönmeye devam ediyordu.

Google Asistan bir işlemde kolaylık sağladı

Hızlı olması gereken bir sesli etkileşime birkaç saniye eklemenin yanı sıra, birkaç yıl boyunca sesli asistanlarla yaşadıktan sonra, işinizin bittiğini belirtmek için bir düğmeye basmak oldukça eski bir his veriyor. Temel olarak mikrofon giriş yöntemini konuşmayı metne dönüştürdü.

Cumartesi günü itibarıyla, kaplama paneli aracılığıyla verilen sesli komutların ve tam uygulamanın otomatik olarak gönderildiği fark edildi. Ek olarak İkizler konuşmanızın bittiğini fark etme konusunda çok daha hızlıdır.