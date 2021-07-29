Google Aşıyı Zorunlu Kılıyor – Ofise Dönüşler Erteleniyor

Google CEO’su Sundar Pichai Çarşamba günü, çalışanlarına şirketin, COVID-19 virüsünün son derece bulaşıcı delta varyantı nedeniyle çalışanları için aşı talep edeceğini söyledi. Politika ABD’de başlayacak ve önümüzdeki birkaç ay içinde diğer bölgelere de yayılacak. Pichai, şirketin zorunlu göreve dönüşünü 18 Ekim‘e erteledi ve tarihi daha önceki Eylül hedefinden geriye itti.

Pichai, çalışanlara gönderdiği bir e-postada, “Aşı olmak, kendimizi ve toplumlarımızı önümüzdeki aylarda sağlıklı tutmanın en önemli yollarından biri” dedi. “Birçoğunuzun pandemi ile ilgili çok zorlu koşullarla uğraşmaya devam ettiğini biliyorum.” diye ekledi.

Duyuru, dünyanın dört bir yanındaki vakaların artışı ile birlikte geldi. Delta varyantı, hızla yayılmaya devam ediyor. Google’ın ana eyaleti olan Kaliforniya’da, bazı ilçeler içeride toplanan insanlar için tekrar maskeleri zorunlu kıldı.

Google, pandeminin son dalgası nedeniyle işe dönüş protokollerini yeniden değerlendirirken yalnız da değil. Apple, geçen hafta ofise dönüş tarihini de bir ay erteleyeceğini söyledi. Bloomberg’e göre, Apple’ın mağazalarının yarısından fazlası, Çarşamba gününden itibaren aşı durumuna bakılmaksızın müşterilerin ve çalışanların maske takmasını zorunlu kılacak.

Facebook da Çarşamba günü ABD’deki işçilerin aşılanmasını gerektireceğini söyledi. Deadline’ın bildirdiğine göre Netflix, ABD yapımlarının yayınları için aşı gerektirecek. Twitter, şirketin New York ve San Francisco’daki açık ofislerini kapattığını ve gelecekteki ofis açılışlarını duraklattığını söyledi.

Şirket, ofis kapanışlarının geçici olduğunu ancak yeniden açılmak için yeni bir zaman çizelgelerinin olmadığını da açıkladı. Bir Twitter sözcüsü yaptığı açıklamada, “Yerel koşulları yakından izlemeye ve Tweep’lerimizin sağlığına ve güvenliğine öncelik veren gerekli değişiklikleri yapmaya devam ediyoruz.” dedi.

Google’ın ofise dönüş politikaları, kuralların eşit olmayan bir şekilde uygulanmasından şikayet eden teknoloji devinin çalışanları arasında büyük bir gerginliğe neden oldu. Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs kapsamında önlemler son sürat artmaya devam ediyor.