Netflix, Oyun Akışı Hizmetini Bünyesine Getiriyor!

Netflix halihazırda dünyanın en iyi video akışı hizmetlerinden biri ve şimdi GeForce Now, Xbox Cloud Gaming ve Stadia gibi oyun akış hizmetlerini üstlenmeyi planlıyor.

Duyuru dün Netflix tarafından yapıldı ve bir Bloomberg raporu, Electronic Arts ve Facebook için çalışan yeni bir yöneticiyi işe aldığını ekliyor. Yeni işe alınan kişi Mike Verdu ve oyun geliştirmeden sorumlu başkan yardımcısı rolünü üstlenecek.

Verdu, oyunları Oculus VR kulaklıklarına getirmek için geliştiricilerle çalışmaktan sorumlu olan Facebook’ta eski bir Başkan Yardımcısıydı. Electronic Arts’tayken Sims, Plants vs Zombies ve Star Wars gibi popüler mobil oyunlar üzerinde çalıştı.

Netflix, mevcut şov, film ve belgesel kataloğuyla birlikte oyun akışı sunarak Disney+, Amazon Prime Video ve diğer video akış platformları gibi rakiplerine göre ek bir avantaj elde edecek.

Duyuru sadece Netflix’in hisselerini yükseltmekle kalmadı, GameStop’un %10 düşen hissesini de olumsuz etkiledi. Ayrıca Netlfix’in önümüzdeki aylarda oyun ekibini kurmak için pozisyonlar alacağı bildirildi.