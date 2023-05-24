Google Bard, Artık Görsel Sonuçlar Da Gösterebiliyor!

Google, dünyanın en iyi arama motoru konumunu korumak için türlü adımlar atıyor. Şirket, ChatGPT gibi yeni teknolojilerle rekabet edebilmek için Bard’ı yeni bir yapay zeka aracı olarak piyasaya sürdü.

Üstünlüğünü kanıtlamak için Google, AI aracıyla bir adım daha ileri gitti. Yakın tarihli I/O 2023’te Google, Bard için birkaç yeni özellikten bahsetti. Bu özelliklerin çoğu hala geliştirilme aşamasında, ancak Google bunlardan birini sunmaya hazır bile.

Google şimdi Bard için görsel desteği sunuyor. Bu güncelleme, Bard’ın arama sonuçlarına ek olarak resimleri göstermesini mümkün kılacak. Bu, kullanıcının gerektiğinde arama sonuçlarını görselleştirmesine yardımcı oluyor. Örneğin, en iyi otelleri arıyorsanız, Bard her oteli bir resimle birlikte listeliyor.

Görsel arama sonuçlarını Google Bard’a dahil etmek gerçekten doğru yönde atılmış bir adım. Dahil edilen resimlerle, kullanıcılar fikirlerini daha iyi pekiştirebiliyor. Ayrıca, bu yöntem daha ikna edici önerilerde bulunuyor ve genel yanıtı artırıyor.

Gelecek diğer özellikler arasında Adobe Firefly aracılığıyla görüntü oluşturma yer alıyor. Ayrıca, Google Bard artık karanlık modu ve Korece ve Japonca dahil olmak üzere daha fazla dili destekliyor.