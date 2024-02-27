Google Chat Uygulamasına Yeni Özellik Geldi

Aralık ayında yeniden tasarlanan logoyla başlayan Google Chat için son birkaç ay oldukça yoğun geçti; mobil uygulamalar da son birkaç ayda birkaç tasarım değişikliğine uğradı. Chat uygulaması aynı zamanda çoğu mesajlaşma uygulamasının temelini oluşturan sesli mesajlar gibi özellikler de geliştiriyor. Google’ın okunmamış grup sohbetleri için katılımcı avatarlarının dahil edildiğini duyurmasıyla artık listeye başka bir ortak mesajlaşma özelliği ekleyebiliriz.

Google Chat yeni özelliklerle geliştiriliyor

Bu özelliğin, özellikle kendisini Slack, Microsoft Teams vb. gibi popüler işbirliğine dayalı iletişim platformlarından bazılarına karşı geçerli bir rakip olarak konumlandıran bir uygulama için uzun süredir gelmesi bekleniyor. Slack gibi uygulamalar, okuduktan sonra bile katılımcıların avatarlarının tutarlı bir görünümünü sağlar. iplik. Google’ın blog yazısı, Chat’in yeni güncellemesinde de durumun böyle olup olmayacağını netleştirmiyor.

Bununla birlikte, özellikle yüzlerce veya binlerce üyeden oluşan büyük bir ekipteyseniz, hangi konuları okuyacağınızı ve hangilerini göz ardı edeceğinizi hızlı bir şekilde seçip seçmenize olanak tanıyan, uygulamaya eklenen iyi bir özelliktir. Google, bu okunmamış konu avatarlarının web’in yanı sıra Android ve iOS platformlarında da bulunacağını, böylece hangi cihazda olursa olsun Chat kullanıcılarına tutarlı bir deneyim sunacağını söylüyor.