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Google Chrome, İnternette Gezinmeye Yeni Bir Çağ Başlatıyor!

Google, Chrome tarayıcısına eklemeyi planladığı yeni özellik ile kullanıcılara gezindikleri sayfalarda gömülü olan bağlantıların ö nizlemesini sunmayı planlıyor. Böylece kullanıcılar sayfalarda yer alan gömülü bağlantı linklerine tıklamadan bir ön izleme sayfası ile karşılaşacaklar.

İbrahim Özbek

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google chrome

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Günümüzün en büyük teknoloji şirketlerinden Google, Chrome üzerine eklemeyi planladığı eklentiler ile beraber internette gezinmeyi farklı bir boyuta taşıyacak.

Kullanıcıların en çok tercih ettiği internet tarayıcısı olan Google, günde milyarlarca aramaya ev sahipliği yapıyor. Bu büyük rağbete Google, getireceği yeniliklerle beraber kullanıcıları sevindirmek istiyor.

Google, Chrome tarayıcısına eklemeyi planladığı yeni özellik ile kullanıcılara gezindikleri sayfalarda gömülü olan bağlantıların ö nizlemesini sunmayı planlıyor. Böylece kullanıcılar sayfalarda yer alan gömülü bağlantı linklerine tıklamadan bir ön izleme sayfası ile karşılaşacaklar.

Googe chrome yenilik

Şu an için test aşamasında olan yeni eklentiler kısa zamanda tüm kullanıcılar için kullanılabilir hale gelecek. Önümüzdeki haftalarda kullanıma gelmesi bekliyor.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

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