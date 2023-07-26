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Türkiye, Twitter reklamlarını yasakladı – işte nedeni

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Cuma günü Resmi Gazete'de yayınlanan duyuruda, Türk vatandaşlarının ve şirketlerinin artık Twitter'da reklam vermesinin yasaklandığını söyledi.

Ayşen Sıla

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Yürkiye Cuma günü, sosyal medya devinin Türkiye’de resmi bir temsilci atamamasının ardından Twitter’a reklam yasakları getirdiğini duyurdu.

Türkiye’nin 2020’de kabul ettiği yeni sosyal medya yasasına göre, günde bir milyondan fazla erişilen tüm sosyal medya platformlarının, hükümetin talep ve bildirimlerini ele almaktan sorumlu olacak yerel temsilcileri belirlemesi gerekiyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Cuma günü Resmi Gazete’de yayınlanan duyuruda, Türk vatandaşlarının ve şirketlerinin artık Twitter’da reklam vermesinin yasaklandığını söyledi.

BTK’dan yapılan açıklamada, “Temsilci belirleme yükümlülüğünü yerine getirmeyen … eski adı Twitter Inc. olan X Corp.’a gerçek ve tüzel kişilerin yeni reklam vermesi yasaklanmıştır.” denildi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Threads’te yaptığı açıklamada, Twitter’ın önümüzdeki üç ay içinde Türkiye’de bir temsilci atamamaya devam etmesi halinde, yasanın bant genişliğini %90’a kadar azaltmayı öngördüğünü söyledi.

Mart 2021’de Twitter, yeni düzenlemelere uyum sağlamak için Türkiye’de bir tüzel kişilik kuracağını duyurmuştu.

Hükümetin yasa dışı ve zararlı içeriği ele alacağını söylediği yasa, platformları koşullara uymaya veya para cezaları ve bant genişliği azaltma ile karşı karşıya kalmaya zorluyor.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.
KaynakDaily Sabah

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