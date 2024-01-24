Google Chrome, Yeni Yapay Zeka Araçlarını Tanıttı!

Günümüzün en popüler arama motorlarının başında gelen Google Chrome, internette gezinmeyi kolaylaştırmak ve güvenli hale getirmek için yeni yapay zeka araçlarını tanıttı.

Teknolojinin gelişme ile beraber yapay zekada her teknolojik alanda kendisine yer bulmaya başladı. Özellikle internetin olduğu her sistemde yapay zekada yer alıyor. Google, web tarayıcısı Chrome üzerinde kullanıcıların deneyimini artırmak için yapay zeka desteğine baş vurdu. Bu yapay zeka sayesinde artık Chrome üzerinde daha kolay ve güvenilir bir gezinme sağlanacak.

Sekme Düzenleyici; Bu özellik, o anda açık olan sekmelere dayalı olarak sekme grupları önermek ve oluşturmak için Chrome’un üretken yapay zeka yeteneklerini kullanarak Sekme gruplarını geliştiriyor. Sekme Düzenleyici, sekme grupları için adlar ve emojiler önererek kullanıcıların açık sekmelerini tanımlamalarını ve yönetmelerini kolaylaştırıyor.

Üretken Yapay Zeka Duvar Kağıdı; Kullanıcıların ruh hali ve moduna göre yapay zeka duvar kağıdı geliştirebilecek. Chrome içinde yer alan özel renk ve tema seçenekleri tamamen yapay zeka destekli olarak kullanıcıların durumuna göre şekillenecek.

Metin Oluşturucu; Kullanıcılar internette herhangi bir metin kutusuna sağ tıkladığında etkinleşiyor. Kullanıcılar, bir metin kutusuna sağ tıkladıktan sonra “Yazmama yardım et” seçeneğini seçerek, yanıtların hızlı bir şekilde oluşturulmasına yardımcı olmak için yapay zeka destekli metin oluşturucuyu kullanabilecekler.

Yapay zekanın daha da gelişme ile beraber kullandığımız hemen hemen her uygulamada karışımıza çıkması muhtemel görünüyor.

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