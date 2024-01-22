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Teknoloji Haberleri

Samsung’un Yeni Powerbanki Ortaya Çıktı!

İbrahim Özbek İbrahim Özbek
22 Ocak 2024
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Samsung'un yeni 20.000 mAh'lik powerbanki ortaya çıktı. Yeni model, bir önceki seriden iki kat fazla bir kapasiteye sahip olacak.
powerbank

Günümüzün en büyük teknoloji markalarından olan Samsung’un yeni 20.000 mAh’lik powerbanki ortaya çıktı. Yeni model, bir önceki seriden iki kat fazla bir kapasiteye sahip olacak.

Teknolojinin gelişme ile beraber akıllı telefonlar insanların hayatında önemli bir yere sahip oldu. Özellikle internetin de yaygınlaşması birçok günlük işimizde telefonları bir numaraları araç haline getirdi. Böyle bir kullanım alanı olunca şarj etme sorunu ortaya çıktı. İnsanlar elektrikten uzak kaldığı zamanlar powerbank kullanarak şarj ihtiyaçlarını giderebildi.

Samsung’un pil kapasitesini iki kat artırmanın yanı sıra yeni taşınabilir şarj cihazında daha hızlı şarj teknolojisi sunacağı belirtiliyor. Şirketin iki yıl önce piyasaya sürdüğü EB-P3400 numaralı model 25W hızlı şarjı destekliyordu.

powerbank

EB-P4520XU model numarası ile detaylanan yeni powerbankin ise Samsung’un geçtiğimiz hafta tanıttığı amiral gemisi telefonları Galaxy S24 Plus ve S24 Ultra’nın maksimum şarj hızına karşılık gelen 45W hızlı şarj sunacağı söyleniyor. İlerleyen dönemlerde resmi tanıtımın ardından fiyatı ve pazarı belli olacak.

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