Ana Sayfa » Oyun Bilkom Distribütörlüğündeki PlayStation Oyunlarına Zam Geldi – 22 Ocak 2024 Oyun Bilkom Distribütörlüğündeki PlayStation Oyunlarına Zam Geldi – 22 Ocak 2024 Emine Emre 14 Görüntüleme

Distribütör değişti, PlayStation oyunlarına zam geldi. AAA seviye oyunların fiyatları 2000 TL'ye dayandı. İşte detaylar...

Bilindiği üzere PlayStation’ın distribütörü Bilkom oldu. Kısa bir zaman önce bu gelişmeyi sizlerle paylaşmıştık. Distribütörün değişmesinin ardından yeni yılın ilk ayı olması hasebiyle de PlayStation oyunlarına zam geldi. PS oyunları yaklaşık yüzde 50 oranında zamlandı. Bu kapsamda popüler, kaliteli yapımların fiyatları 2 bin TL’ye dayandı. Fiyatı 2000 TL’ye yaklaşan AAA sınıf oyunlar arasında God of War Ragnarök, Marvel’s Spider-Man 2 ve The Last of Us Part I ve benzei gibi yapımlar yer alıyor.

Bilkom Distribütörlüğündeki PlayStation Oyunlarına Zam Haberi

Geçtiğimiz günlerde Sony, PlayStation distribütörlüğü kapsamında Bilkom ile anlaştığını duyurmuştu. Yeni distribütörün belli olmasının ardından PlayStation ürünlerinin fiyatlarında artış yaşanması zaten beklenen bir durumdu ve beklenen oldu. Hem dağıtıcı firmanın yeni belli olması hem yeni yılın gelişindeki kaçınılmaz zamlardan PlayStation ürünleri de nasibini aldı. PS oyunlarına yüzde 40’a yakın zam geldi. Aslında bu zammın temel sebeplerinden birinin de PlayStation’ın ülkemizdeki faaliyetlerine son vermiş olması, düşünülüyor.

En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Bilkom distribütörlüğü ile birlikte PlayStation 5 ve PS Store’daki oyun fiyatlarında artış yaşandı. AAA sınıf olarak bilinen yüksek bütçeye sahip oyunlar için belirlenen tavan fiyat yaklaşık 2000 TL oldu. Bu sınıfta yer alan oyunlar arasında God of War Ragnarök, Marvel’s Spider-Man 2, The Last of Us Part 1, Gran Turismo gibi oyunlar yer almakta. Zamdan önce bahse konu oyunların fiyatları yaklaşık 1500 TL civarında iken, zamdan sonra 2000 TL seviyesine kadar yükseldi.

Zamdan önce yaklaşık 900 TL etiket fiyatına sahip olan The Last of Us Part 2 Remastered’in zamlı fiyatı ise 1250 TL kadar oldu. The Last of Us Part 2 Remastered oyununda Türkçe altyazı ve seslendirme desteği de sunuyor. Bunlar gibi pek çok oyun da zamlı fiyat üzerinden satışa sunulmuş durumda.

İşte Yeni Fiyatlar – 22 Ocak 2024!

Sevilen bazı PlayStation oyunlarının zamlı fiyatları aşağıdaki gibi listelenebilir:

Gran Turismo 7 – Eski Fiyat 1.499 TL , Yeni Fiyat 1.999 TL

– Eski Fiyat 1.499 TL , Yeni Fiyat 1.999 TL Atomic Heart – Eski Fiyat 1.299 TL, Yeni Fiyat 1.749 TL

Dragon’s Dogma 2 – Eski Fiyat 1.399 TL, Yeni Fiyat 1.879 TL

God of War Ragnarök – Eski Fiyat 1.499 TL, Yeni Fiyat 1.999 TL

Helldivers 2 – Eski Fiyat 749 TL, Yeni Fiyat 999 TL

Final Fantasy 7 Rebirth – Eski Fiyat 1.499 TL, Yeni Fiyat 1.999 TL

Marvel’s Spider – Man 2 – Eski Fiyat 1.499 TL, Yeni Fiyat 1.999 TL

– Eski Fiyat 1.499 TL, Yeni Fiyat 1.999 TL Horizon Forbidden West – Eski Fiyat 1.099 TL, Yeni Fiyat 1.499 TL

Resident Evil 4 Remake – Eski Fiyat 1.599 TL, Yeni Fiyat 2.129 TL

Resident Evil Village Eski Fiyat 649 TL, Yeni Fiyat 879 TL

Rise of the Ronin Eski Fiyat 1.499 TL, Yeni Fiyat 1.999 TL

Street Fighter 6 Eski Fiyat 1.599 TL, Yeni Fiyat 2.129 TL

Tekken 8 – Eski Fiyat 1.499 TL, Yeni Fiyat 1.999 TL

The Last of Us Part 1 Eski Fiyat 1.499 TL, Yeni Fiyat 1.999 TL

The Last of Us Part 2 Eski Fiyat 749 TL, Yeni Fiyat 999 TL