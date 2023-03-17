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Google Fotoğraflar, Yeni Çarpıcı Özellikleri Beraberinde Getiriyor

Pixel 8 ile ilgili söylentiler dolaşmaya devam ederken, Google'ın bulanıklaştırma aracını videolara genişletmek için çalıştığı görülüyor. Video Unblur'un işlevsel hale geldiğinde, videolara daha keskin bir görünüm vermek için makine öğrenimini kullanması ve kullanıcılar için video kalitesini büyük ölçüde iyileştirmesi bekleniyor. 

Ayşen Sıla

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Google’ın, Photo Unblur’un Pixel 7 serisindeki başarılı çıkışının ardından Google Fotoğraflar için birçok video efektiyle birlikte yeni bir Video Unblur aracı üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Bu yeni özellikler, en yeni Pixel akıllı telefonlara sahip olanlar için kullanıcı deneyimini geliştirmeyi amaçlıyor. 

Google Foto, Fotoğraf Unblur aracını ilk olarak Pixel 7 serisinin piyasaya sürülmesiyle tanıttı. Bu yenilikçi özellik, görüntülerin keskinliğini artırmak için Tensor çipinin makine öğrenimi yeteneklerini baz aldı. 

Tanıtılmasından bu yana Photo Unblur, Google’ın yeni akıllı telefonlarına özel olmaya devam ederken, Pixel 6 ile çıkış yapan Magic Eraser aracı, Google One aracılığıyla diğer cihazlarda çok iyi bir özellik olarak sundu.

Pixel 8 ile ilgili söylentiler dolaşmaya devam ederken, Google’ın bulanıklaştırma aracını videolara genişletmek için çalıştığı görülüyor. Video Unblur’un işlevsel hale geldiğinde, videolara daha keskin bir görünüm vermek için makine öğrenimini kullanması ve kullanıcılar için video kalitesini büyük ölçüde iyileştirmesi bekleniyor. 

Google’ın Photo Unblur’u “Pixel’de Düzeltildi” sloganıyla popülerleştirmeye odaklanması göz önüne alındığında, şirketin videolar için desteği genişletmeye çalıştığını görmek şaşırtıcı değil. Video Unblur, bu yılın sonlarında Pixel 8 ve Pixel 8 Pro’da potansiyel olarak çıkış yapacak başka bir Pixel serisine özel olabilir.

Video Unblur aracına ek olarak Google Fotoğraflar, kullanıcıların uygulamada bir videoyu düzenlerken uygulayabilecekleri birçok video efekti de hazırlıyor. Yeni bir “Yer Paylaşımı” sekmesinden erişilebilen bu video efektleri koleksiyonu, yaratıcılığı geliştirmek ve videoları kişiselleştirmek için daha fazla seçenek sunmak üzere tasarlanmış. 

Şu anda geliştirilmekte olan 14 video efekti vardır ve bazılarının adlarına göre net amaçları va. Örneğin, “Kromatik” efekti muhtemelen bir renk sapması eklerken, “VHS” ve “Süper 8″in bu ikonik video formatlarının stillerini taklit etmesi bekleniyor.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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