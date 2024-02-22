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Teknoloji Haberleri

Google Gboard’a Metin Tarama Özelliğini Ekliyor

Fatih Kuruçay Fatih Kuruçay
22 Şubat 2024
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Google Gboard'a Metin Tarama Özelliğini Ekliyor

Google Lens, mobil kameranızı metin tanıma, nesne arama ve daha fazlası için kullanan, akıllı telefondaki en kullanışlı uygulamalardan biridir. Şimdi en iyi Lens özelliklerinden biri Gboard’a geliyor. 9to5Google, Google’ın artık Gboard’a Metin Tarama özelliği adını verdiği özelliği getirdiğini bildirdi. Gerçekten de bu özelliğin Gboard’un beta sürümünde görüldüğünü doğrulayabiliriz.

Google Gboard'a Metin Tarama Özelliğini Ekliyor

Google Lens’in bir özelliği Gboard’a geliyor

Bu, hemen hemen Google Lens’in optik karakter tanıma (OCR) işlevinin basitleştirilmiş bir sürümüdür. Bununla birlikte, onu Gboard’daki araçlar menüsüne dokunarak ve onu seçerek veya kısayol olarak Gboard araç çubuğuna sürükleyerek bulabilirsiniz.

Özelliği etkinleştirdikten sonra Gboard, kamera izninizi isteyecektir. Kamera vizörü daha sonra ekranınızın alt yarısını kaplayacaktır. Buradan metnin fotoğrafını çekebilir, almak istediğiniz metni vurgulayabilir ve mevcut metin alanınıza eklemek için “ekle”ye dokunabilirsiniz.

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Belirli bir teknik özellik sizin için hayati önem taşıyorsa, her zaman telefon satıcısına danışmanızı öneririz; bunun için en iyi yol doğrudan web sitesini ziyaret etmektir.

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