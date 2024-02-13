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Google Gemini Deneysel Asistanını Kulaklıklara Getiriyor

Fatih Kuruçay Fatih Kuruçay
13 Şubat 2024
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Google Gemini Deneysel Asistanını Kulaklıklara Getiriyor

Google Gemini mobil uygulaması geçen hafta ABD’ye geldi ve sohbet robotu/deneysel asistan artık yavaş yavaş dünyanın diğer bölgelerine de yayılıyor. Ancak Google, Gemini’yi kulaklıklar ve kulaklıklar gibi diğer cihazlara getirme planları hakkında pek bir şey söylemedi. Asistan destekli kulaklıkların Google Gemini desteğini alacaklar listesinde bir sonraki sırada olabileceğini gösteren yeni kanıtlarla bu gizem artık çözülmüş olabilir.

Google Gemini Deneysel Asistanını Kulaklıklara Getiriyor

Google Gemini’nin alanını genişletiyor

Google uygulamasının en son beta sürümünde (v15.6) bulunan bir dize, Gemini’nin kulaklıklara yakında geleceğine işaret ediyor. 9to5Google’ın doğru bir şekilde işaret ettiği gibi, kullanıcılar eşleştirilmiş akıllı telefona da yedekleme seçeneği olarak sahip olacağından kulaklıkların deneme amaçlı çalıştırılması daha kolaydır.

Açık olmak gerekirse Gemini destek sayfası, Akıllı Ekranlar, Piksel Tablet, hoparlörler, akıllı saatlerin yanı sıra Google Asistan’ın yerleşik olduğu kulaklıklar ve kulakiçi kulaklıklar gibi birden fazla mobil olmayan cihazın, Google Asistan tarafından desteklenmeye devam edeceğini iddia ediyor.

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