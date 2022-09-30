Google Lens, fotoğrafını çektiğiniz çöreği sunan yerleri bulmanıza yardımcı olacak

Google’ın merakla beklenen Pixel 7 ve 7 Pro, 6 Ekim Pixel lansman etkinliği için planlandı, ancak öncesinde Google’ın ana işi olan Arama ile ilgili yıllık Search On konferansı yapıldı. Şirket, Google Lens‘in kullanımını daha sezgisel hale getirmek için yapılan değişiklikler ve belirli bir yiyecek için açlık krizlerine yardımcı olan arama iyileştirmeleri de dahil olmak üzere birçok ilginç iyileştirmeyi tartıştı.

Google, çevirinin Lens için ana kullanım durumlarından biri olduğunu çok iyi biliyor. Şirket, çevrilmiş metni gerçekçi bir şekilde yabancı dildeki metinle aynı arka plana karşı kaplamak için Üretken Düşman Ağları (GAN’lar) kullanıyor. Bu, çevirinin gerçekçi ve sürükleyici görünmesini sağlar, böylece yabancı dilde bir poster çeviri sırasında bağlamını kaybetmez.

Google, Lens’in her ay 8 milyar soruyu yanıtladığını ve şirketin, kullanıcıların bir sonraki büyük adıma hazır olduklarına güvendiğini söylüyor: Çoklu arama adı verilen bir özellik kullanarak Lens’teki resim aramalarını metin girişleriyle birleştirmek. Bizi bu özelliği Google I/O’da tanıttı ve ardından ABD’de beta testi yapıldı. Search On’da, Google çoklu aramanın artık 70 yeni dilde sunulduğunu duyurdu.

Multisearch, Google’ın yakınımdaki multisearch dediği şeyi kullanarak yerelleştirilmiş sonuç sunumuyla da daha iyi hale geliyor. ABD’de bu sonbahardan itibaren özellik, Lens’i bir nesneye yönlendirmenize ve yakınınızdaki perakendecilerde benzer ürünleri bulmanıza yardımcı olacaktır. Şirket bunun gıda ve bitkilerle de çalışacağını söylüyor. Lens’in söz konusu öğeyi tanımlamasını sağlayın ve aynı yemeği sunan bir restoran veya o bitkinin fidanlarını satan bir bahçe dükkânını bulmak için çoklu aramayı kullanın.

Yemekten bahsetmişken, Arama, belirli bir yemeğe olan arzunuzu eskisinden daha kolay doyurmanıza yardımcı olabilir. Yakınınızdaki Çin restoranlarını aramak yerine doğrudan “yakınımdaki erişteleri” arayabilir ve arama, yakındaki erişte sunan restoranlara ulaşmanıza yardımcı olur. Google, “çorba köfte” örneğini vererek, istediğiniz baharat seviyesine bağlı olarak aramanızı daha da daraltabileceğinizi söylüyor. Bir yemek için en iyi yeri bulmanıza yardımcı olmak için Google, önümüzdeki aylarda Arama’nın her restoran için vegan ve vejeteryan hazırlıkları için filtrelerle dolu özel yemekleri belirlemek için makine öğrenimini kullanacağını söylüyor. Google, zamanı gelince daha fazla filtre ekleyebilir.

Google, Lens ve Arama’daki bu iyileştirmelerin yanı sıra, önemli noktalar için havadan görünümler ve ziyaret etmeyi planladığınız mahalleler için yeni bir “titreşim kontrolü” özelliği gibi konferansta Haritalar’daki değişiklikleri de tanıttı. Arama sonuçları ekranı da değişiyor, böylece ilgili tüm bilgileri daha kolay tüketilen bir düzende bulabilirsiniz.

Google Lens Kullanıcı Puanı: 4.6 Play Store'dan indir