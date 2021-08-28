Google Pixel 5a İncelemesi

Son zamanlarda lüks katlanabilir telefonların da satışa sunulduğu bir dönemde olduğumuzdan Google satış stratejisini üst ve orta seviye telefonlardan yana kullanmayı seçti. Bu doğru bir seçimdi çünkü Pixel serisi hem fiyatı hem de performansıyla herkesi etkilemeyi başardı. Bu yazımızda bütçe dostu Google Pixel 5a‘yı ele alıyoruz.

Tasarım

Tasarım, Google Pixel 5a’nın en “yükseltilmiş” kısmı diyebiliriz. Diğer tüm A serisi cihazlarda plastik kasa bulunurken, Pixel 5a metal yekpare bir tasarıma sahip. Kılıfsız kullanmak gerçekten güzel. Diğer telefonlardan daha kavrayıcı hale getirmek için hafif yumuşak dokunuşlu bir kaplamayla göze hitap ediyor.

Google’ın yine telefonlarında metal kullanması hoşumuza gidiyor. Ancak eklenen ağırlık da dikkat çekici. İkisi neredeyse aynı boyutta olmasına rağmen Pixel 5a, Pixel 4a 5G’nin 168 gramına kıyasla 183 gram ağırlığında. Bu çok fazla görünmeyebilir, ancak telefonu her seferinde birkaç dakika tuttuğunuzda fark ediliyor.

Google Pixel 5a aynı zamanda toza ve suya dayanıklılık için IP67 derecesi sunan ilk A serisi cihazı olarak karşımıza çıkıyor. Her nasılsa bu fiyat aralığındaki telefonlarda yaygın bir ihmal var ki o da toz ve su direnci. Pixel 5a bir ilki gerçekleştirerek bunun önüne geçiyor.

Ekran

Pixel 5a güzel bir OLED ekrana sahip. Bu sefer biraz daha büyük ve daha uzun, Pixel 4a 5G’nin 6.2 inçlik ekranına kıyasla 6.34 inç boyutunda. Neredeyse aynı çözünürlüğe ve piksel yoğunluğuna sahip. Ayrıca daha önce olduğu gibi aynı Gorilla Glass 3 kaplamayla geliyor.

Ekranla ilgili tek sorun, bu fiyat noktasında ortak bir özellik olan 90Hz’e yükseltme seçeneğinin olmaması. Belki bu, üretim maliyetlerini daha pahalı hale getirecekti, ancak gözümüz bu özelliği aramadı desek yalan olur. Yine de, 60Hz’de bile ekran iyi.

Pil Ömrü

Pixel 5a’da takdire şayan özelliklerden biri de sahiden uzun pil ömrü. Telefonu bir hafta boyunca test ettik ve sadece birkaç kez şarj etmemiz gerekti. İlk gün, hız testleri yaptım, uygulamalar indirdik, sosyal medyayı kullandık, fotoğraf ve videolar çektik, 45 dakikalık YouTube ve yaklaşık bir saatlik podcast akışı yaptık ve gece boyunca şarjdan çıkardık. Telefonda yaklaşık 8 saatlik bir ekran süresi ve tam gün kullanım avantajı elde ettik.

Daha normal kullanım günlerinde, depoda yaklaşık % 60-65 pil bulunuyordu. Bu bir Pixel telefon olduğundan, yalnızca standart pil tasarrufu modunu elde etmekle kalmıyorsunuz, aynı zamanda mümkün olduğunca fazla enerji harcamak istiyorsanız aşırı pil tasarrufu modu da elde edebiliyorsunuz.

Özellikle Google, Pixel 5a’nın pil boyutunu Pixel 4a 5G‘nin 3.885 mAh hücresinden 4.680 mAh‘ye çıkardı. Bu arada Pixel 5 kablosuz şarj desteklemiyor. Bu fiyat aralığı için alışılmadık bir durum değil ama yine de bahsetmeye değer.

Telefonun USB güç dağıtım standardı aracılığıyla verilen 18W şarj kablosuyla boşken tamamen şarj olması iki tam saatten biraz fazla sürüyor. Bu sahiden de yavaş, ancak bu telefonun yalnızca birkaç günde bir şarj etmeniz gereken çok büyük bir pil sunduğunu göze alırsak fazlasıyla iyi bir teklif.

Kamera

Pixel 5a’nın kamera kurulumu, Pixel 5 ve Pixel 4a 5G’lerle aynı. Google’ın yıllardır kullandığı 12.2MP ana kamera sensörüne sahip. Pixel 5a’nın ana kamera sensöründe herhangi bir eksik yok. Yine de bu fiyat aralığında bir akıllı telefonda alabileceğiniz en iyi bas-çek deneyimlerinden birini sunuyor. Ana kamera, doğru renklere, ortalamanın üzerinde pozlama seviyelerine ve geniş dinamik aralığa sahip fotoğraflar üretiyor.

Fotoğraflar sosyal medya kullanımı için yeterince keskin, ancak zoom özelliği eksik kalmış. Şirketin Pixel 6’da çok daha yüksek çözünürlüklü bir sensöre geçmesinin bir nedeni var. 12MP sensör, Google’ın her yıl bir şeyleri iyileştiren hesaplamalı fotoğrafçılık becerisine rağmen, daha büyük sensörler kadar ayrıntı sağlamıyor.

Gündüz fotoğrafları neredeyse her zaman net ve düşük ışıkta çekilen fotoğraflar Gece Görüşü ile daha da iyi hale getiriliyor. Google kısa süre önce (mükemmel) Pixel Camera uygulamasını, Night Sight modunu manuel ve varsayılan olarak devreye sokmak için değiştirdi. Bu, gece çekimlerini çok daha kolay ve hızlı hale getiriyor.

Ana sensör, 107 derecelik görüş alanına sahip 16MP ultra geniş lens ile birleştirilmiş. Bu size, Google’ın Super Res Zoom özelliğini kullanarak 0,6x, 1x ve 2x’te kamera uygulamasından kolayca erişilebilen üç yakınlaştırma aralığı sağlıyor. İkinci sensör gerçek bir telefoto lensin yerini almıyor, ancak özel zoom kameraların o kadar yaygın olmadığı bu fiyat aralığında kullanışlı bir iş yapıyor.

Google’ın makine öğrenimi algoritmaları, çoğu orta sınıf akıllı telefon kamerasının düştüğü bir tuzak olan geniş çekimlerin kenarlarında bozulmayı önlüyor. İki lens arasındaki renk doğruluğu da sağlam. Ancak ultra geniş çekimleri gerçekten incelediğinizde, renklerin ana merceğe göre biraz daha sessiz olduğunu ve 16MP çekimlere zoom yaparken keskinlikte küçük ama fark edilir bir kayıp olduğunu göreceksiniz. Bu, kamera deneyimini hiçbir şekilde etkilemiyor veya bozmuyor. Yine de kamera sevdalılarını hayal kırıklığına uğratabilir.

Pixel 5a, 8MP ön kamera ile donatılmış. Sensör, yine önceki Pixel cihazlarında gördüğümüzle aynı. Google’ın yazılımı 1,4x yazılım yakınlaştırmasına izin verse de, tek bir lensten oluşuyor. Gece Görüşü, gece geç saatlerde yapılan bar çekimleri için tasarruf lütfunuz olabilecek ön kamerayla da kullanılabiliyor. Selfie’ler doğal görünüyor ve yüzlerdeki ayrıntılar da net.

Ön kamerayla yapılan portre modu çekimleri genellikle kabul edilebilir ve çok iyi arasında bir yere çıkıyor. Google’ın yazılımı zaman zaman saçları veya gözlüğün kenarlarını bulanıklaştırmakla mücadele ediyor, ancak bu genellikle portre çekimleri için geçerli diyebiliriz.

Video çekiminden bahsedecek olursak geçen yıl Google, 60 fps’de 4K video çekimine geçiş yaptı. Genel olarak video kalitesiyle ilgili herhangi bir sorun yaşamadık ve Google mükemmel bir yazılım stabilizasyonu sağlıyor. Standart sabitleme, kilitli (uzaktaki çekimler için), etkin (ağır hareketler için) ve sinematik kaydırma (daha yumuşak kaydırmalı çekimler için) arasında seçim yapabilirsiniz. Bunların hepsi eğlenceli, ancak çoğu insanın onu standart modda bırakacağını umuyoruz.

Performans

Pixel 5a, Pixel 5 ve Pixel 4a 5G ile aynı dahili özelliklere sahip, bu nedenle oldukça sorunsuz çalışıyor. Telefon, Snapdragon 765G işlemci ve 6GB RAM ile çalışıyor. Bir hayli eski ve geleceğe yönelik olmasa da performansta sorun yaşamadık. Bununla birlikte, Adreno 620 GPU, 3D oyunlar için iyi sonuç vermeyebiliyor. Genel olarak performansla ilgili birkaç sorunumuz olsa da, 765G bu noktada eski kalmış.

Pixel 5a, yazılımın mevcut kararlı sürümü olan Android 11 ile geliyor. Bu, Pixel 4a 5G, Pixel 5 ve 4a’da edindiğiniz Android sürümüyle aynı. Bununla birlikte, yalnızca birkaç hafta içinde Google’ın Android 12‘yi piyasaya sürmesi bekleniyor – estetik ve kullanılabilirlik değişiklikleri içeren büyük bir işletim sistemi yükseltmesi. Neyse ki, Pixel 5a yükseltmeyi ilk alan telefonlar arasında olacak.

Google Pixel 5a, en az üç yıllık büyük işletim sistemi yükseltmeleri ve güvenlik güncellemeleri alacak. Bu, telefonlarının zaman içinde uzun ömürlü olmasını ve güvenliğini önemseyenler için harika bir haber. 5a ayrıca Google Kaydedici uygulaması, istenmeyen aramalar için Çağrı Tarama ve telefona yeni yazılım özellikleri getiren normal Pixel Feature Drop’lar gibi Pixel’e özel özelliklerle birlikte geliyor.

Diğer Özellikler

Google Pixel 5a, yalnızca 6GHz altı ağlar için olsa da 5G özellikli ve mmWave desteği yok. Telefon da Wi-Fi 6 desteği de maalesef bulunmuyor. Ses kısmına gelirsek, Pixel 5a’nın stereo hoparlöri çok gürültülü. Pixel 5’in hoparlörlerinden önemli ölçüde daha yüksek sesli, ancak ses kalitesi tam ses seviyesine yükseltildiğinde belirgin şekilde kötü hale geliyor.

Alınır Mı?

Google Pixel 5a kaliteli ve iyi bir performans vaat etmekle kalmıyor, aynı zamanda harika bir pil ile geliyor. Telefondaki dayanıklık sahiden bizi etkiledi. Telefonda eksik bulduğumuz şey 90 Hz yenileme hızı olsa da, bu maliyeti bariz bir şekilde yükseltecekti. Google, fiyat performans segmentinden ödün vermemek için bu özelliği atlamış görünüyor. Telefonun eski işlemcisi ve eski kameraları da sorunsuz çalışıyor. Yine de yenilerini görmek hoş olabilirdi. Dediğimiz gibi, Pixel 5a fiyatının altını dolduran nitelikte bir telefon ve bazı detaylar hariç sahiden kaliteli. Takdiri siz okurlarımıza bırakıyoruz.

Artıları

-Muhteşem pil ömrü

-IP67 derecesi

-Çok yönlü, kullanımı kolay kameralar

-Üç yıllık güncelleme

-Sağlam performans

-Net, parlak ekran

Eksileri

-90 Hz ekran yok

-Eski kameralar

-Geleceğe yönelik olmayan işlemci

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