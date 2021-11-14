Google Pixel 6 Pro İnceleme

Google Pixel 6 Pro, Samsung Galaxy S21 Ultra, OnePlus 9 Pro ve iPhone 13 Pro Max gibi üst düzey telefonlara rakip olarak çıktı. Standart Google Pixel 6 ile birlikte piyasaya sürülen ve oldukça ucuz olan bu yeni Pro modeli, şirketin en iyisi olacak şekilde tasarlanmış. Yeni Tensor işlemci ve diğer üst düzey dahili bileşenleri, harika bir kamera kurulumunu ve çeşitli özellikleri bir araya getiriyor. Gelin Google Pixel 6 Pro’ya hep birlikte göz atalım.

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Tasarım

Google Pixel 6 telefonlar, arkalarının büyük bir bölümünü kaplayan; yatay kamera şeridi ile mevcut telefonların çoğundan çarpıcı biçimde farklı görünüyor. Bu tasarımın en dikkat çekici unsuru da diyebilirizm

Şerit bir şekilde telefonun arkasından dışarı çıkıyor, bu da muhtemelen bazı insanları rahatsız ediyor. Fakat inkar edilemez bir şekilde telefona benzersiz bir görünüm kazandırıyor. Pixel 6 Pro, zemine hafif bir eğimde oturacağı için telefonunuzun masa üzerinde; düz durmayacağı anlamına geliyor.

Telefon büyük, bu nedenle daha küçük bir cihaz arıyorsanız; standart Google Pixel 6’yı tercih etmek isteyebilirsiniz. Bu arada Corning Gorilla Glass Victus; teknolojisiyle korunan ve kolayca çizilmemesini sağlayan bir cam arkaya sahip. Aynı zamanda IP68 suya ve toza dayanıklı. Yine de uzun zaman suda kullanmamanızı öneriyoruz. Kavisli kenarları, telefonun elinize rahatça oturmasını sağlıyor. Ancak bazıları onu tutmak için kaygan buluyor.

Telefonun alt kenarında, her iki yanında hoparlörle çevrili USB-C bağlantı noktası var. Telefonun sağ kenarında güç düğmesi ve ses düğmeleri yer alıyor.

Pixel 6 Pro için renk seçenekleri arasında Sorta Sunny (sarı ve altın), Cloudy White (beyaz ve gri) ve Stormy Black (siyah ve gri) yer alıyor. Ancak 128 GB’lık model üç renkte satılıyor. 256GB / 512GB sürümleri ise belirli renklerle sınırlı.

Ekran

Pixel 6 Pro, uygun büyüklükte ve net görüntü kalitesi sunan 6,7 inç QHD+ ekrana sahip. 1440 x 3120 çözünürlük, Pixel 5’e kıyasla iyi bir yükseltme. Üstelik 2021’de bir akıllı telefonda gördüğümüz en keskin görünümlü ekranlardan biriyle geliyor. İnç başına 512 piksel, QHD ekranlı akıllı telefonlarda; nadir ve yalnızca Sony Xperia gibi telefonlar tarafından yenildiğini gördük.

Ekran etkileyici parlaklık seviyelerine sahip ve telefonun ekranını parlak güneş ışığında görmekte zorlanmadık. Bazı durumlarda parlaklığı manuel olarak ayarlamak isteyebilirsiniz, ancak otomatik parlaklığın genellikle iyi çalıştığını söyleyebiliriz.

Ekranın 120 Hz yenileme hızı var; bu, oyun oynarken veya sosyal medya akışlarında gezinirken daha akıcı bir deneyim için; ekrandaki görüntünün “standart” 60 Hz ekranlı el cihazlarına göre iki kat daha hızlı yenileneceği anlamına geliyor.

Bu, pek çok kişi için olmazsa olmaz bir özellik değil; ancak biz beğendik ve etkileyici görüntü kalitesini tamamlıyor. 60 Hz yenileme hızına sahip bir telefondan değiştiriyorsanız bir fark göreceksiniz.

Ekran ayrıca Google’ın ilk ekran içi parmak izi tarayıcısına da sahip, ancak testlerimizde kullanımı biraz zor bulduk. Konumlandırma iyi, ancak bazı durumlarda telefonun kilidini açabilmek zorlaşıyor.

Kamera

Google’ın akıllı telefonları şirketin kamera teknolojisi etrafında inşa edilmiş ve kağıt üzerinde Pixel 6 Pro’daki kamera kurulumu, 50MP geniş kamera, 12MP ultra geniş kamera ve 48MP telefoto lensbile şirketin şimdiye kadarki en iyi kurulumu gibi görünüyor.

İyi haber şu ki, şirket burada başka bir güçlü kamera kurulumu oluşturdu ve daha fazla oynama seçeneği ile; önceki Pixel telefonlardan çok daha çok yönlü olduğunu gördük.

Kamera teknolojisinden bahsederek başlayacağız; ancak buradaki yazılım başka bir önemli nokta ve diğer mevcut telefonlarda yaşamayacağınız bir şey. Google’ın bu özelliklerden bazılarını eski Pixel telefonlara yaydığını görebiliriz. DIğer markaların gelecekteki cihazlarda onları taklit ettiğini görebiliriz.

F/1.9 diyafram açıklığına ve 1.2µm piksele sahip 50MP ana kamera; muhtemelen en çok kullanacağınız kamera olacak. Nitekim iyi ayrıntılara ve gerçeğe yakın renklere sahip yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekebildiğini gördük.

Etkileyici bir bas-çek kamerası ve çeşitli senaryolarda harika sonuçlar verdiğini gördük.

Daha karanlık ortamlarda güzel fotoğraflar çekmenizi sağlayan Night Sight buraya geri dönüyor. Bu, Google Pixel 5’in karanlık sahneleri aydınlatma yeteneğine benziyor, ancak bunun tam olarak çalışması için kamerayı hareketsiz tutmanız gerekiyor.

Telefoto kamera 4x’e kadar optik yakınlaştırma kapasitesine sahip ve testlerde uzaktaki nesnelerin ayrıntılı görüntülerini ürettiğini gördük. Yine de en iyi sonuçlar için telefonu sabit tutmanız gerekecek, ancak tüm telefoto modlarında durum böyle.

Daha fazla yakınlaştırma aralığına ihtiyacınız varsa, 20x dijital yakınlaştırma da var, ancak bunu kullandığınızda görüntü kalitesi oldukça hızlı bir şekilde düşüyor. Telefonun yakınlaştırma özellikleri, diğer üst düzey akıllı telefonlar kadar yüksek bir özellik değil, ancak Pixel 6 Pro’nun yakınlaştırma özelliklerinin, arka kamerayı isteyeceğiniz çoğu görev için uygun olduğunu gördük.

Ultra geniş kamera, daha fazla insanı veya daha geniş bir manzarayı kareye çekmek istediğinizde; size 114 derecelik bir görüş alanı sunuyor. Bu kameranın da iyi sonuçlar verdiğini gördük; ancak beklendiği gibi görüntü kalitesi ana kameradaki kadar güçlü değil.

Ön Kamera

Telefonun ön tarafında f/2.2 diyafram açıklığına sahip 11.1MP selfie kamerası var. Testlerimizde bunun bize güzel portre çekimleri, görüntülü aramalar için iyi resim kalitesi ve özçekimlerimizde doğal ten tonları verdiğini gördük. Selfie kamerasında 4K’ya kadar video kaydı var ve bunu sosyal medyaya yüklemek isteyeceğiniz çekimler ve daha fazlası için uygun bulacağınızı düşünüyoruz.

Kamera yazılımı, Google Pixel 6 Pro’nun büyük bir unsuru diyebiliriz. Standart kamera uygulamasında Night Sigh, Portre, Panorama, Kamera (standart mod) ve Video modlarının yanı sıra Hareket, Fotoğraf Küresi ve Lens gibi bazı ilginç ek seçenekler bulacaksınız.

Bu Hareket modu, bu telefondaki yeni unsur ve hareketli nesnelerin yaratıcı bir şekilde; bulanık görüntüleri gibi uzun pozlama çekimleri yapmak için tasarlanmış. Henüz bu kadarını test etmedik, ancak bazı özel kısımlarda faydalı bulacağınız ilginç bir eklenti.

Performans ve Yazılım

Pixel 6 Pro, şirketin Qualcomm’un Snapdragon yonga setleri yerine Google’ın kendi işlemcisiyle çalışan ilk telefonu. Tensor’un ardındaki düşünce; Google’ın kendisi tarafından tasarlanan ve üretilen bir işlemcinin; daha iyi bir çok yönlü deneyim için şirketin telefon donanımı ve yazılımıyla çalışmak üzere daha iyi optimize edilebileceği yönünde.

Karşılaştırmada, Pixel 6 Pro Geekbench 5’te 2760 ortalama çok çekirdekli bir puan aldıerdi. Fakat bu, Samsung Galaxy S21 Ultra’nın 3440 puanının; OnePlus 9 Pro’nun 3685’inin ve iPhone 13 Pro Max’in 4549 puanının biraz gerisinde.

Bu arada telefonda Android 12 işletim sistemi yer alıyor. Önceki Pixel cihazlardan farklı olarak, bu güncelleme özellikle burada göze çarpıyor. Muhteşem ekranıyla Pixel 6 Pro, Android 12’nin yeni Material You özelliği için mükemmel bir vitrin ve bu akıllı telefonun en önemli özelliklerinden biri.

Android 12, beklediğiniz gibi Pixel 6 Pro’da iyi çalışıyor. Google ayrıca telefonun üç tam yazılım güncellemesi alacağını da onayladı. Bu nedenle bu telefonun Android 13, Android 14 ve Android 15 yükseltmeleri aracılığıyla; desteklenmeye devam etmesini bekliyoruz.

Artıları

-Çok iyi kamera

-Büyük ve güzel ekran

-Android 12

Eksileri

-Tasarım

-Sınırlı depolama

-Ortalama pil ömrü

Kararımız

Google Pixel 6 Pro, piyasadaki en iyi akıllı telefonlardan bazıları için heyecan verici bir rakip ve şirketin gerçekten ilk üst düzey telefonu. Android yazılımını en saf haliyle deneyimlemek istiyorsanız, Pixel 6 Pro, iyi bir seçim olacaktır. Ayrıca, güzel bir ekranı ve mükemmel bir kamerası var. Rakiplerinden çok daha ucuza geldiğini de belirtelim.