Google sonunda yeni üst düzey amiral gemisi telefonu piyasaya sürdü. Aralarında iPhone 13 Pro Max‘in de bulunduğu piyasadaki en pahalı telefonlar arasında yer alan, Pixel 6 Pro’dan bahsediyoruz. Ancak son Apple amiral gemisine kıyasla daha ilginç bir şey sunuyor mu? Ayrıca onu daha iyi bir telefon yapan özelliklere sahip mi? Bu soruları yanıtlayabilmek için Google Pixel 6 Pro vs iPhone 13 Pro Max karşılaştırması yapıyoruz.

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Google Pixel 6 Pro vs iPhone 13 Pro Max Karşılaştırma

Tasarım

Tasarım trendlerini her zaman Apple belirliyor ve iPhone 13 Pro Max trend olan bir tasarıma sahip. Bu arada Google Pixel 6 Pro kesinlikle yılın en orijinal telefonlarından biri ancak iPhone 13 Pro Max, paslanmaz çelikten yapılmış çerçevesi ve 6 metre derinliğe kadar suya dayanıklılığı ile daha iyi bir yapı kalitesi vaat ediyor. Öte yandan, Google Pixel 6 Pro’nun ön paneli, delikli tasarımı, 3D kavisli camı ve çok yüksek ekran-gövde oranı nedeniyle daha çekici.

Ekran

Google Pixel 6 Pro, 1 ila 120 Hz arasında uyarlanabilir yenileme hızı sağlayan bir LTPO ekrana sahip ve bu çok değerli. Ancak Super Retina XDR OLED ekrana sahip iPhone 13 Pro Max, daha iyi bir görüntü kalitesi sağlıyor. Ekran, HDR10 sertifikasına (tıpkı Pixel 6 Pro gibi) ve Dolby Vision desteğine ve ayrıca 1000 nit tipik parlaklığa sahip. Aynı zamanda iPhone 13 Pro ile birlikte 120 Hz yenileme hızına sahip ilk iPhone. Bu arada kimlik doğrulamaya gelince, Google Pixel 6 Pro bir ekran içi parmak izi okuyucusuna sahipken, iPhone 13 Pro Max, çentiğe yerleştirilmiş SL 3D sensörü sayesinde 3D yüz kilidi vaat ediyor.

Özellikler ve Yazılım

Her iki telefon da amiral gemisi sınıfı özellikler sunuyor. Google Pixel 6 Pro, 12 GB RAM ve 512 GB’a kadar dahili depolama ile eşleştirilmiş yeni Google Tensor yonga seti (Google tarafından yapılan ilk işlemci) ile destek alıyor. iPhone 13 Pro Max, 6 GB RAM ve 1 TB’a kadar yerel depolama ile eşleştirilmiş Apple A15 Bionic yonga seti tile geliyor. iPhone 13 Pro Max, yalnızca harika donanım departmanı sayesinde değil, aynı zamanda iOS 15 çalıştırdığı için (Android 12’den daha iyi bir optimizasyona sahip olduğu için) daha iyi performans sağlıyor. Apple, yazılım kısmında iPhone 13 Pro Max’i yedi yıl boyunca destekleyecek. Google Pixel 6 Pro için bu destek beş yıl sonra duracak.

Kamera

Google Pixel 6 Pro’nun kamera donanımı, iPhone 13 Pro Max ile karşılaştırıldığında daha üstün. Ayrıca telefonda çok yönlü otomatik odaklama ve OIS özellikli 50 MP ana kamera, 4x optik yakınlaştırmalı 48 MP telefoto sensör ve 12 MP ultra geniş kamera var. Ancak Apple, yazılımının kameralarını herhangi bir Android telefonun yapabileceğinden çok daha fazla geliştirdiğini her zaman kanıtladı. Bu nedenle, iki telefonu karşılaştırmak için Google Pixel 6 Pro’nun derinlemesine kamera testlerini beklemeniz gerekecek.

Pil

Google Pixel 6 Pro, daha büyük 5003 mAh‘ye sahip ancak iPhone 13 Pro Max’te bulunan 4352 mAh biriminden daha uzun pil ömrü sağlayacak kadar büyük değil. Her iki telefon da hızlı kablolu şarjı ve kablosuz şarjı destekliyor, ancak iPhone 13 Pro Max, özel harici aksesuarların bağlanmasına izin veren MagSafe de vaat ediyor.

Google Pixel 6 Pro ve Apple iPhone 13 Pro Max Teknik Özellikler

Google Pixel 6 Pro Apple iPhone 13 Pro Max BOYUTLAR VE AĞIRLIK 163,9 x 75,9 x 8,9 mm,

210 gram 160,8 x 78,1 x 7,7 mm,

240 gram EKRAN 6.71 inç, 1440 x 3120 piksel (Quad HD+), AMOLED 6,7 inç, 1284 x 2778p (Full HD+), Süper Retina XDR OLED İŞLEMCİ Google Tensör, sekiz çekirdekli 2,8 GHz Apple A15 Biyonik altı çekirdekli 3.22 GHz RAM KAPASİTESİ 12 GB RAM 6 GB RAM DEPOLAMA 128 GB, 256 GB, 512 GB 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB YAZILIM Android 12 iOS 15 BAĞLANTI Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Bluetooth 5.2, GPS Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5, GPS ARKA KAMERA Üçlü 50 + 48 + 12 MP, f/1.9 + f/3.5 + f/2.2 Dörtlü 12 + 12 + 12 MP + TOF 3D LiDAR tarayıcı, f/1.5 + f/2.8 + f/1.8 ÖN KAMERA 11.1 MP f/2.2 Çift 12 MP + SL 3D f/2.2 PİL 5003 mAh 4373 mAh HIZLI ŞARJ Var, 30W Var, 20W KABLOSUZ ŞARJ Qi hızlı kablosuz şarj 23W Qi kablosuz şarj 7.5W SU GEÇİRMEZLİK Var, IP68 su geçirmez Var, IP68 su geçirmez EK ÖZELLİKLER 5G, isteğe bağlı eSIM, ters kablosuz şarj 5G, isteğe bağlı çift SIM, isteğe bağlı eSIM, MagSafe 15W

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