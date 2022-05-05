Google Pixel Buds Pro, Mekansal Ses Deneyimi Vaat Edecek

Google, ilk gerçek kablosuz kulaklık olan Pixel Buds’ı 2020’de piyasaya sürmüştü. Ve şimdi, yeni bir rapor, bir Pro modelinin yapım aşamasında olduğunu ve yakında piyasaya çıkacağını ortaya koydu.

Bu, Arama Motoru devinin üçüncü TWS kulaklık girişimi olacak. Ve nispeten daha uygun fiyatlı Pixel Buds A Serisinin ardından gelecek. Ancak marka, yeni Pixel Buds Pro ile segmentinde Apple ve Sony gibi pazar devleriyle rekabet etmek istiyor. Haber, Google’ın yeni Pixel Buds Pro’yu piyasaya sürmeye hazırlandığını belirten ünlü bilgi kaynağı Jon Prosser’dan geldi.

Kaynağımıza göre, yeni kablosuz kulaklıklar yakında piyasaya çıkacak ve birden fazla renk seçeneğiyle gelecek. Buna Real Red, Carbon, Limoncello, Fog olmak üzere dört renk modeli dahil.

Ne yazık ki, bu bilgi dışında, kaynak bu ürünle ilgili başka bir ayrıntı açıklamadı. Bununla birlikte, Mishaal Rahman, Prosser’in tweetine Pixel Buds Pro ile ilgili daha fazla ayrıntı ekledi. Görünüşe göre, TWS kulaklıklar, mekansal ses desteğine de sahip olacak.