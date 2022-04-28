Google Pixel Watch, Bluetooth Sertifikası Aldı

Son birkaç hafta içinde Google Pixel Watch ile ilgili çeşitli söylentiler ve raporlar yayınladık. Şimdi, şirketin ilk akıllı saati popüler bir sertifika aldı.

Bu arada akıllı saatinin kod adı “Rohan”. Canlı görüntüleri de yakın zamanda birisi cihazı bir restoranda “yanlışlıkla” terk ettikten sonra ortaya çıkmıştı. Şimdi ise cihaz Bluetooth sertifikası aldı.

Bu cihazlar GWT9R, GBZ4S ve GQF4C model numaralarını taşıyordu. Rapor, bu listelerin yeni Pixel Watch için olduğunu ve duyurusunun yakında yapılacağına işaret ediyor.

Bluetooth SIG listesine göre, cihazın adından “WearOS Bluetooth Ana Bilgisayar Alt Sistemi” olarak bahsediliyor ve bu da aslında Pixel Watch olduğunu gösteriyor.

Şu an itibariyle, yeni Pixel Watch ile ilgili detaylar pek bilinmiyor. Ancak daha önce sızdırılan canlı görüntüler, cihazı minimum çerçeveye sahip dairesel bir ekranla sergiledi. Ayrıca, 20 saat kayışı ile birlikte piyasaya çıkacak Siyah ve Gümüş model de dahil olmak üzere iki renk seçeneğiyle gelmesini bekliyoruz.