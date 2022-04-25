Google Pixel Watch’ın Tasarımı Ortaya Çıktı

Google, Pixel Watch adlı ilk akıllı saatini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu cihaza Google Pixel Watch Fit adlı başka bir model eşlik edecek ve şimdi akıllı saate dair bazı detaylar ortaya çıktı.

Yeni bir rapor, Google çalışanları tarafından Pixel Watch Fit adlı akıllı saatin başka bir modelini duyduğunu iddia ediyor. Ancak Pixel Watch ile aynı olup olmadığı net değil.

Google Pixel Watch adı zaten şirket tarafından tescilli olduğundan; markanın yaklaşmakta olan akıllı saatinin Pixel Watch olarak adlandırılacağını varsayıyoruz. Rapor, Pixel Watch Fit’in tasarımda bir fark yaratabileceğini ekliyor.

Neredeyse çerçevesiz bir ekrana sahip olması beklenen; standart modelin aksine Fit modelinin ekran çevresinde oldukça kalın çerçevelere sahip olacağı söyleniyor.

Yapıya gelince, standart modelin paslanmaz çelik gövdesinden farklı olarak; Fit modelinin alüminyum gövde tasarımına sahip olduğu ortaya çıktı. Ayrıca piyasaya çıkacağı söylenen bir özel siyah bir versiyon da var. Google’ın ilk akıllı saati önümüzdeki aylarda satışa çıkacak.