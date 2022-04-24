Google, Play Store’da Bazı Uygulamaları Yasaklıyor!

Google, 9to5Google tarafından görülen bir Reddit gönderisine göre, 11 Mayıs’a kadar Play Store’dan üçüncü taraf arama kaydı uygulamalarını etkili bir şekilde engelleyecek yeni bir Play Store politikası sunacaklarını açıkladılar. Bu tür uygulamalar şu anda Android cihazlarda ses işlevlerine erişmek için Erişilebilirlik API’sini (engelli kişiler için tasarlanmıştır) kullanmaktalar.

Şirket “Engelli kişileri doğrudan desteklemeyi amaçlayan temel işlevlere sahip uygulamalar, IsAccessibilityTool’u kullanmaya uygundur.” dedi “IsAccessibilityTool için uygun olmayan uygulamalar bunu kullanamaz ve belirgin ifşa ve izin gereksinimlerini karşılamak zorunda kalırlar. Erişilebilirlik API’si de bu amaçlar dışında kullanılamaz” ifadelerini içeriyor açıklamasında bulundu.

Google, özellikle gizlilik endişeleri nedeniyle yavaş yavaş Android’de arama kaydını ortadan kaldırmaya çalışıyor. Android 6’da büyük ölçüde engellendi ve Android 10’da arama kaydı için mikrofon kullanımı ortadan kaldırıldı. Arama kaydı uygulamaları için son çare Erişilebilirlik API’sini kullanmaktı.

Google içerik küresel operasyonlarının başında Moun Choi şu açıklamada bulundu; 11 Mayıs’tan itibaren tüm uygulamalar için geçerli olacaktır.” Yeni politikanın, mevcut çağrı kaydedici uygulamalarının Play Store’dan çekileceği anlamına gelip gelmediği açık değil. dedi

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