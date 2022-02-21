Trump’ın Sosyal Medya Uygulaması App Store’da!

Donald Trump’ın yeni sosyal medya girişimi Truth Social, Pazar günü geç saatlerde kademeli olarak kullanıma başladı ve Mart ayı sonuna kadar “tamamen faaliyete geçecek” ve büyük platformlar tarafından yasaklanmasından bir yıldan fazla bir süre sonra eski ABD başkanının profilini potansiyel olarak yükseltecek.

Yeni uygulamanın ana şirketi olan Trump Media & Technology Group’un (TMTG) CEO’su Devin Nunes; “Bu hafta uygulamayı App Store’da kullanıcılara sunmaya başlayacağız” dedi. Eski Cumhuriyetçi kongre üyesi Pazar günü muhafazakar Fox News’de konuşuyordu.

Trump grubuna liderlik etmek için ABD Temsilciler Meclisi’nden istifa eden Nunes, “Sanırım Mart ayı sonuna kadar; en azından Amerika Birleşik Devletleri’nde tam olarak faaliyete geçeceğiz” diye ekledi.

Trump, Truth Social’ı Facebook, Twitter ve YouTube’a bir alternatif olarak nitelendirdi. Eski başkan destekçileri tarafından 6 Ocak 2021’de ABD Başkentine yapılan saldırının ardından; tüm uygulamalarda sansürlenmişti. Şimdi ise kendi uygulama platformunu yarattı.

Eski cumhurbaşkanı, 2020 seçimlerinin sonucunu bozmak amacıyla; takipçilerini güç kullanmaya teşvik etmekle suçlanıyor. Bunun için de kendi sosyal medya platformunu oluşturdu. Uygulama, o kadar ilgiyle karşılaştı ki, yoğun talepten ötürü bazı kullanıcıları beklemeye aldılar.