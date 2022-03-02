Google Pixel Watch İlke İmza Atıyor!

Günümüzde akıllı saatler insanların hayatında önemli bir rol oynamaya başladı. Özellikle Apple Watch dünya üzerinde en popüler akıllı saat olarak göze çarpıyor. Bununla beraber Apple’a en büyük rakip olarak Google Pixel Watch, yeni bir ilke imza atacağa benziyor.

Kısa bir dönem olmasına rağmen akıllı saatler son derece yükselişe geçti. Hemen hemen her teknoloji şirketi kendisine ait bir akıllı telefon piyasaya sürdü. Bu şirketlerin yanında Google’de yerini almaya hazırlanıyor. Uzun zamandır beklenen Google Pixel Watch, Wear OS işlemciye sahip olacak.

Daha önceden yapılan haberlere bakıldığında, Samsung’un Exynos işlemcisiyle geleceği söylenen Google Pixel Watch, son günlerde yapılan haberlere göre Wear OS işlemciyle beraber gelecek. Ayrıca web sayfasında göründü ki diğer Wear OS yüklü akıllı saatlerde olmayan bazı özelliklere sahip olacak.

Herkesin merak ettiği bu özellik tabii ki depolama alanıyla ilgili olacak. Şu ana kadar en yüksek depolama alanı olan 32 GB dahili depolama alanına sahip olacak. Wear OS tabanlı One UI Watch arayüzü ile kutudan çıkan Galaxy Watch 4 serisinde 16 GB depolama kapasitesi yer alıyor.

Eğer bu özellikle gelecekse akıllı saatlerin büyük bir zaafını ortadan kaldırmış olacak. 2022 yılı içerisinde raflarda yerini alacak olan bu akıllı saat, 250 ile 400 dolar aralığında olması tahmin ediliyor.

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