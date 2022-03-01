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TicWatch GTH Pro Özellikleri!

Mobvoi, küresel bir sağlık teknoloji şirketi olan CardieX ile işbirliği içinde yeni bir fitness severler için cihaz çıkardığını duyurdu.

Mustafa

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TicWatch GTH Pro

Mobvoi, küresel bir sağlık teknoloji şirketi olan CardieX ile işbirliği içinde yeni bir fitness severler için cihaz çıkardığını duyurdu. TicWatch GTH Pro, kullanıcılara arteriyel sağlıkları hakkında ölçümler veren kalp sağlığı izleme özellikleri sunan akıllı saati çıkardı.

GTH Pro, arteriyel dalga formlarını ölçerek kullanıcının kalp sağlığı hakkında size fikir verebilir. Ve kanın vücutta akarken nabzın gücünü ölçebilen bir teknolojiye sahiptir.

Cihaz, çift PPG sensörleri kullanır. Bileğe bakan kalp atış hızı sensörüne ek olarak, cihazın yan tarafında parmaktan ölçüm almak için ikinci bir optik sensör bulunur. 14 tane fitness programı yanında, SPO2 ve uyku takibi ve GTH Pro cilt sıcaklığını ölçebilen yapıya sahip.

TicWatch GTH Pro akıllı saat

GTH Pro’nun şarjı 7-10 gün dayanabilir ve tamamen şarj olması yaklaşık iki saat sürer. Saat, standart 20 mm‘lik bir kayışla gelir ve kolayca değiştirilebilir. 2.5D cam kapak vardır ve cihaz 5ATM su geçirmezlik derecesine sahiptir. Fiyat olarak 99 $’dır.

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