Google Pixel Buds’ın Satışları Neden Durdu ?

Birkaç ay önce Google, pazardaki ikinci gerçek kablosuz kulaklığını piyasaya sürdü. Google’ın Pixel Buds 2’nin kardeşi olarak premium bir teklif sunması bekleniyordu, ancak bunun yerine şirket Pixel Buds A şeklinde uygun fiyatlı bir model duyurdu.

Şimdi ise teknoloji devi, piyasadaki ilk gerçek kablosuz kulaklığı olan orijinal Pixel Buds’ın satışını durdurdu. Şirket, resmi bir açıklama yapmadı ancak ürün, şirketin Amerika Birleşik Devletleri’ndeki çevrimiçi mağazasından kayboldu. Bununla birlikte, kulaklığın satın alınabilecek yenilenmiş bir versiyonu var, ancak yüksek bir fiyat etiketi taşıyor.

Google’ın yeni gerçek kablosuz kulaklıkları için Apple AirPods 3 ve Samsung Galaxy Buds 2‘nin beğenisine karşı rekabet etmesi için ne planladığını görmek ilginç olacak. Aktif Gürültü Önleme gibi özellikler de sunacak.

Google Pixel Buds A, Clearly White ve Dark Olive adlı iki renk seçeneğiyle geliyor. Uyarlanabilir Ses gibi özelliklerle birlikte geliyor ve ses seviyesini çevrenize göre otomatik olarak ayarlayabiliyor. Pil ömrü yaklaşık 5 saattir (aramalar için 2,5 saat) ve şarj kutusu ile 24 saate kadar çıkıyor.