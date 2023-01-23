Google Pixel Watch’a Yeni Özellik – Düzensiz Kalp Ritmi Bildiriyor

Google’ın yıllık G/Ç geliştirici konferansı yakında ve teknoloji şirketinin hangi yapay zeka destekli ürünleri piyasaya süreceği hakkında söylentiler dönüyor. Bu söylentili ürünler arasında, şirketin Pixel serisi cihazlar için bir duvar kağıdı üreticisi var – peki ya sağlık özellikleri?

Bazı Pixel Watch sahipleri, Fitbit uygulamasında Düzensiz Ritim Bildirimleri sayfası gördüklerini bildirmiş olsa da, SpO2 izleme, yüksek ve düşük kalp atış hızı bildirimleri ve cilt sıcaklığı değişimi gibi diğer önemli sağlık izleme özellikleri kullanılamıyor.

Raporlara göre Google, 2023’teki yıllık G/Ç geliştirici konferansında bir dizi yapay zeka ürünü piyasaya sürmeyi planlıyor. Söylentilere göre, şirketin Pixel serisi cihazlar için bir duvar kağıdı üreticisi yer alıyor. Bununla birlikte, Pixel Watch şu anda giriş seviyesi fitness takip cihazlarında bile bulunabilen bazı temel sağlık özellikleri bulunmuyor.

Özellikle, kullanıcıları dinlenirken veya uyurken olası kalp ritmi sorunları konusunda uyaran düzensiz kalp ritmi bildirimleri Pixel saat tarafından resmi olarak destekleniyor.

İlginç bir şekilde, bazı Pixel Watch kullanıcıları, Fitbit uygulamasının Keşfet sekmesinde, bildirimleri görüntülemelerine ve verileri en son ne zaman analiz ettiklerini görmelerine olanak tanıyan bir “Düzensiz Ritim Bildirimleri” sayfası gördüklerini bildirdi.

Ancak bu özelliğin Fitbit tarafından bilerek mi etkinleştirildiği yoksa bir hata mı olduğu net değil. Düzensiz kalp ritmi bildirimlerine ek olarak Pixel Watch, SpO2 izleme yüksek ve düşük kalp atış hızı bildirimleri ve cilt sıcaklığı değişiklikleri gibi diğer sağlık izleme özelliklerini desteklemiyor. Yeni güncellemeyle bunu edinmesini bekliyoruz.