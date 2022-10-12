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Google Tensor G2 5nm Üretim Mimarisine Sahip

Pixel 7 serisinin piyasaya sürülmesinden önce G2'nin 4nm yapıya sahip olacağına dair söylentiler gördük, ancak durum böyle değil. Google Tensor G2 mimarisi “5nm içerir”.

Ahmet Ekinler

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Google, geçen hafta Pixel 7 serisini açıkladı ancak yeni Tensor G2 yonga seti ile ilgili ayrıntılı özellikleri paylaşmadı. Daha önceki söylentiler 4nm üretim sürecine işaret ediyordu, ancak ortaya çıktığı gibi yeni yonga seti, bir Google sözcüsünün Android Authority‘ye verdiği bilgiye göre 5nm’lik bir üretim mimarisine dayanıyor.

Tensor G2, Samsung’un Tensor G1 veya daha yeni 5LPP süreci gibi 5LPE süreci üzerine kuruluysa resmi bir onay alamıyoruz. Tensor G2 CPU için onaylanmış teknik özellikler, 2x Cortex-X1 çekirdeği, 2x A78 ve 4x A55 çekirdeğinin yanı sıra GPU Mali-G710 MC10 iken saat hızındaki güncellemeleri içerir.

5nm yonga seti, 4nm yonga seti ile aynı güç verimliliğini sağlamayabilirken, Google’ın yeni Tensör İşleme Birimi (TPU), gelişmiş güç verimliliği sunmanın yanı sıra kamera ve makine öğrenimi görevlerini Tensor G1’in TPU’sundan %60 daha hızlı gerçekleştirecek şekilde pazarlanmaktadır.

Google temsilcisinin paylaştığı bilgi ise şöyle;

“Google Tensor G2’yi gerçek dünyadaki kullanım örnekleri için özel olarak oluşturduk. 5nm’yi içeren son mimarimiz, hem performansı hem de güç verimliliğini artırırken bu hedefe ulaşmamıza yardımcı oldu. Bu yaklaşım, yeni nesil TPU’muz G2 ile makine öğreniminde bir adım öne çıkarken yeni yetenekler eklememize de olanak sağladı.”

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KaynakGsmarena

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