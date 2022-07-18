Google, Web Site Sahiplerini Sevindirdi!

Günümüzün en büyük teknoloji firmalarının başında gelen Google, Google Analytics’in yeni sürümü olan GA4’ü kullanan web siteleri için Search Console Insights haberini duyurdu.

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle beraber büyük bir anlam taşıyan Google, web site sahiplerinin sitelerinin üst sıralara çıkması için birçok farklı yol sunuyor. Bu yollardan en etkili ve en güncel olanı ise Google Analytics’in yeni sürümü olan Search Console Insights oldu.

2020 yılı beraber piyasaya sürülen Analytics 4 yani GA4, sizin web siteniz hakkında detaylı bir rapor sunuyor ve neler yapmanız gerektiği hakkında detaylı bir bilgi veriyor. Search Console Insights, uzun süredir beklediği GA4 özelliğine nihayet kavuştu. Bu özellikle beraber artık hedef kitlenize ve takipçilerinize daha uygun içerik ve paylaşım yapabileceksiniz.

Search Console Insights’ın aldığı GA4 güncellemesi ile beraber yenilikleri şu şekilde;

En iyi performans veren içerikleriniz hangileri?

Paylaşımlarınızın performansı nasıl?

Kullanıcılar, web sitenizi nasıl keşfediyor?

Sizin sitenize giriş yapmadan önce Google’a ne yazıyorlar?

Hangi yazılar, sizin sitenize trafik çekiyor?

Yukarıda yer alan sorular ve daha fazla soru için tüm cevapları, Search Console Insights ile beraber cevaplayabiliyorsunuz.

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