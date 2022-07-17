Yeni Snapdragon İşlemciye Sahip Akıllı Saat Yolda!

Akıllı telefon işlemcisinde çığır açan Snadragon, yeni Snapdragon işlemciye sahip akıllı saat için adayını belirledi. Yeni TicWatch amiral gemisi akıllı saat, Snapdragon işlemciye sahip olacak.

Yapılan sızıntı haberlerine bakacak olursak, TicWatch ile Snapdragon ortaklaşa bir amiral gemisi olan akıllı saat üzerinde çalışıyor. Snapdragon 5100 ile beraber karşımıza çıkması yüksek ihtimal olan akıllı saat, piyasada şok etkisi yaratacağa benziyor.

Snapdragon, geçtiğimiz günlerde Twitter üzerinden bir paylaşım yaptı ve akıllı saat için ilk sinyalleri vermiş oldu. Çok geçmeden Reddit üzerinden birçok sızıntı haberi yapıldı. İnternet üzerinden dolaşan bilgilere göre akıllı saat hakkında fikir sahibi olmaya başladık.

Yapılan haberlere göre amiral gemisi olacak Snapdragon işlemciye sahip akıllı saatin genel özellikleri şu şekilde;

Uzun süreli pil

Google Pay ile uyumlu NFC ödemesi

IP68 su geçirmezlik, GPS, hoparlör ve mikrofon

Yeni IHB/AFiB algılama ve yorgunluk değerlendirmesi

Geliştirilmiş premium tasarım, amiral gemisi modeli

Özellikle paylaşılan haberlere bakıldığında uzun süreli pil ömrüne çok fazla vurgu yapıldığı görüldü. Reddit tarafında paylaşılan haberlere göre ise pil ömrünün 100 saatten daha fazla olacağı söyleniyor. Tabii ki ilerleyen dönemde resmileşen bilgilere göre daha net bir bilgiye sahip olacağız.

Yeni TicWatch akıllı saatin IHB/AFiB sensörü bir üst seviyeye çıkacak. Böylece kalp ritmi ve sağlık ile ilgili verilerde daha doğru sonuçlar verecek. Genel özelliklerine bakıldığı zaman, Yeni Snapdragon 5100 ve 5100 Plus işlemcilerinin 4nm işlemci ile geleceği biliniyor. 700 Mhz Adreno 702 GPU ile gelecek işlemciler, Bluetooth 5.2, LTE ve 4 GB’a kadar LPDDR4X RAM desteğine de sahip olacak.

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