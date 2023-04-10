Google, Yeni Güncellemesiyle Gece Görüş Özelliğini Yükseltiyor!

Pixel 7 Pro ve Pixel 7 ciddi kamera iyileştirmeleri getirdi, öyle ki en iyi Android kameralı cep telefonlarından biri olarak anılıyorlar. Google‘ın en son amiral gemileriyle tanıttığı en dikkat çekici kamera özelliği, daha fazla manuel kontrol ile geliştirilmiş gece modu oldu. Neyse ki, marka şimdi yeni bir güncelleme ile eski Pixel 6 serisine de gelen son kamera özelliğini sunmaya başladı.

Pixel 6 ve 6 Pro için daha hızlı Night Sight, Google Kamera’nın 8.8 sürümüyle kullanıma sunuluyor. Kullanıcılar artık özelliği kullanırken %50 daha kısa bir süre sunduğunu fark edecekler. Ek olarak, Gece Görüşü fotoğrafları daha az bulanık olacak ve fark edilirderecede daha keskin olacak. Google, resimlerdeki gürültüyü azaltmak için Basamaklama ile HDR+ üzerinde de çalıştı.

Google Kamera 8.8’e güncelledikten sonra Pixel 7 serisi kullanıcıları, Gece Görüşü sekmesine geçerken sağ alt köşede bir daire fark edecekler. Düğmeye dokunulduğunda, iki saniye veya Maks (altı saniyeye kadar çıkan) arasından seçim yapabilecekler.

Ancak, çekim koşullarına bağlı olarak zaman artışının iki ila altı saniye arasında değişmesi muhtemeldir. Pixel 7 telefonlarında görülen yeni yakınlaştırma çubuğunun Pixel 6’ya gelmediğini belirtmekte fayda var.